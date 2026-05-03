Dónde ver EN VIVO América vs Pumas por los cuartos de final de la Liga MX

Las Águilas visitan hoy a los Pumas en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX, en nueva edición del clásico capitalino, esta vez en liguilla.

En el más reciente antecedente, en la fecha 12 del actual torneo, los Pumas le arrebataron 3 puntos a las Águilas por marcador de 1-0 con gol de Robert Morales, en un partido en el que parecía que los dirigidos por André Jardine estaban más enfocados en que se pitara el final del partido que en hacerle juego a los felinos.

Esta vez, el entrenador americanista ha declarado que "Empieza un nuevo torneo".

"Empieza un torneo nuevo y hay que ser directos en este aspecto. La sumatoria de puntos te da confianza, la fase regular te da funcionamiento, pero entrar de uno, cuatro, cinco u ocho da lo mismo", declaró el brasileño en conferencia de prensa.

"Ahora quién sea el mejor equipo en los cuatro tiempos será el que tenga más chances de estar en semifinales, y en consecuencia pelear el título", agregó.

Los Pumas llegan como favoritos por lo demostrado a lo largo de la campaña regular, donde se quedaron con el primer lugar tras conseguir 36 puntos y mejor diferencia de goles, pero también tendrá dos bajas importantes: Alan Medina, por lesión, y Guillermo Martínez por haber sido convocado a la Selección Mexicana.

Todo está listo para el primer capítulo de esta serie que tendrá su desenlace el domingo 10 de mayo, cuando se juegue la vuelta en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

Cuándo y dónde ver América vs Pumas

Fecha: Sábado 3 de mayo

Canal: Televisa 5

Horario: 17:00 horas

Alineaciones probables para el América vs Pumas

América: Rodolfo Cota, Isaías Violante, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Miguel Vázquez, Cristian Borja, Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez.

DT: André Jardine

Pumas: Keylor Navas, Rubén Duarte, Nathan Silva, Pablo Bennevendo, Álvaro Angulo, Rodrigo López, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Jornada Carrillo, Robert Morales, Uriel Antuna.

DT: Efraín Juárez

