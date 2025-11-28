Para Cruz Azul, el empate a cero goles contra el Guadalajara luce favorable, sobre todo si se tiene en cuenta que de mantenerse este resultado, la Máquina estaría avanzando a la siguiente instancia por verse favorecido de su posición en la tabla general.

Por ello, Nicolás Larcamón, entrenador de los cementeros, reconoció que sus dirigidos mostraron carácter en un escenario complicado como lo es el estadio AKRON para evitar caer de visitantes y buscar finiquitar la serie en Ciudad de México.

“Aunque en algunos pasajes del juego no logramos dominar como pretendíamos, fue un partido de desarrollo favorable y tuvimos la capacidad de plantarnos en un estadio muy difícil, en el que en el cierre del campeonato Chivas se hizo muy fuerte. Quizás, logramos traernos ese resultado para lo que será el segundo partido de la serie”, dijo.

“Dentro de todo, tuvimos un rendimiento defensivo muy bueno, a excepción de esa última acción del partido, que fue una señal de alerta de cara a lo que será el segundo partido. Así que, las sensaciones son positivas en cuanto al partido en nuestra casa, con nuestra afición y con todo el contexto en favor si lo afrontamos con el enfoque, la atención y la determinación que debemos de tener”, manifestó Larcamón.

Asimismo, enalteció la labor del portero Andrés Gudiño porque, pese a que algunas personas dudaban de su capacidad para afrontar este importante reto, pudo responder de grata manera, de acuerdo con el argentino.

“Andrés es un arquero con madurez, aplomo, que nos deja muy tranquilos desde el episodio que fue previo al Clásico contra América, en el cual le tocó saltar, de alguna manera, de imprevisto a la titularidad y respondió muy bien. Hoy vuelve a hacer un partido muy bueno y confiamos mucho en él para todo lo que se nos viene. Trabaja mucho para que, llegado este momento, muestre la hombría y madurez que nos brinda tranquilidad para afrontar todos los retos que tenemos por delante”, expresó el entrenador.