Chivas y Cruz Azul dejan todo para la Vuelta tras empate sin goles

El Club Deportivo Guadalajara no logró capitalizar su condición de local y, ante a 41 mil 476 aficionados que se dieron cita en el Estadio AKRON, tuvo que conformarse con un empate sin anotaciones ante Cruz Azul en el juego de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025. Chivas buscó, pero la contundencia no los acompañó, y en la recta final del encuentro, Raúl “Tala” Rangel fue determinante para que los celestes no salieran victoriosos.

En un duelo de vida o muerte, intenso y cargado de contacto físico, las Chivas consiguieron ser el equipo que generó mayor peligro en el área celeste a lo largo del primer tiempo. Desde los primeros minutos, Bryan González provocó un grito confuso de gol, luego de que su remate se quedara a centímetros de incrustarse en la portería. Mientras que, un disparo de larga distancia por parte de Efraín Álvarez también emocionó a la afición rojiblanca, pero el balón salió desviado.

A pesar de que la ausencia de Kevin Mier representaba, en el papel, una debilidad para Cruz Azul, el arquero suplente, Andrés Gudiño, se convirtió en una figura crucial para que los visitantes no sufrieran una derrota, ya que también se presentó oportuno en dos jugadas claras de gol para el Rebaño, evitando la caída de su marco.

Por su parte, la Máquina pudo sacudirse el dominio de los locales para la parte complementaria tras neutralizar la presión alta de los rojiblancos y presentó llegadas más amenazantes que le exigieron al “Tala” Rangel y su zaga defensiva dar su mejor esfuerzo para que el balón no terminara al fondo de las redes.

Aunque los dos conjuntos se mostraron propositivos en el ataque, ninguno tuvo éxito para sacar ventaja en la serie y todo se tendrá que decidir el próximo domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas.

ALINEACIONES

CHIVAS

PORTERO

1. Raúl Rangel

DEFENSAS

5. Bryan González

(84’ 2. Alan Mozo)

17. Luis Romo

21. Jesús Castillo

23. Daniel Aguirre

MEDIOS

6. Omar Govea

28. Rubén González

37. Richard Ledezma

(77’ 24. Miguel Gómez)

DELANTEROS

25. Roberto Alvarado

34. Armando González

(62’ 226. Santiago Sandoval)

10. Efraín Álvarez

(77’ 14. Javier Hernández)

D.T. Gabriel Milito

CRUZ AZUL

PORTERO

1. Andrés Gudiño

DEFENSAS

29. Carlos Rotondi

33. Gonzalo Piovi

4. Willer Ditta

2. Jorge Sánchez

MEDIOS

19. Carlos Rodríguez

6. Erik Lira

16. Jeremy Márquez

DELANTEROS

15. Ignacio Rivero

(67’ 7. Mateusz Bogusz)

9. Ángel Sepúlveda

(67’ 21. Gabriel Fernández)

20. José Paradela

(87’ 18. Luka Romero)

D.T. Nicolás Larcamón

