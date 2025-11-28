El “Loco” Abreu deslumbra en el torneo

El equipo sensación del Apertura 2025 es, sin duda alguna, Xolos de Tijuana, club que, con una gran base de jugadores mexicanos, se metió a la liguilla y tomó ventaja en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga MX contra Tigres.

La escuadra comandada en la cancha por Gilberto Mora y en el banquillo por Sebastián “Loco” Abreu dio un golpe de autoridad que la pone a soñar con seguir avanzando en el certamen.

El trabajo de Abreu, histórico goleador uruguayo, no solamente se ha quedado al nivel profesional, sino que en sus tiempos libres el estratega sigue demostrando su gran capacidad goleadora en un torneo de futbol rápido en la frontera.

Sebastián, quien ha sido pieza clave para la transformación del equipo fronterizo, llegó por primera vez a México en 1999 para reforzar a Tecos, donde destacó por su capacidad goleadora. Posteriormente, regresó en 2002 para vestir la camiseta de Cruz Azul, club en el que se consagró como campeón de goleo. Su recorrido continuó por equipos como América, Dorados de Sinaloa, Monterrey, San Luis y Tigres, siendo este último su último club en la Liga MX en 2007.

Abreu señaló que en el duelo de vuelta frente a Tigres deberán saber sobreponerse a las dificultades y, aunque cuentan con una ventaja importante, la eliminatoria sigue abierta.