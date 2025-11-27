Chivas se encuentra en una situación ligeramente crítica. Al no poder sacar ventaja en casa y con su gente, deberá buscar a cómo dé lugar la victoria en condición de visitante para mantenerse con vida en el Apertura 2025.

Gabriel Milito, director técnico del Guadalajara, comentó que el partido realizado en el estadio AKRON estuvo sumamente reñido durante los 90 minutos, pero que la intención del Rebaño siempre fue ganar y mantendrán esa actitud para tratar de conseguir el pase a las semifinales en el estadio Olímpico Universitario.

“Fue un partido muy parejo y me imagino que será así hasta hasta el final. Siento que se neutralizó bastante bien, nosotros a ellos, ellos a nosotros. En los dos tiempos pudimos haber marcado algún gol, tuvimos tres situaciones bastante claras. En el segundo tiempo, quizás nos costó un poco más, pero ellos tuvieron una situación clara de gol y sobre el final también nosotros”.

“Obviamente que ellos tienen la ventaja deportiva al cerrar como local y que nosotros tendremos que ir a ganar, pero dentro del equipo tenemos la confianza de que podemos hacer un buen partido y que podemos ganarlo. La eliminatoria está abierta, por supuesto que siempre es mejor ganar, y nuestra intención era esa, pero nuestra intención será ganar también el siguiente partido”, aseguró Milito.

Sobre las salidas de Armando “Hormiga” González y Bryan “Cotorro” González, dijo que fueron necesarias, ya que los dos futbolistas presentaron molestias musculares, aunque espera poder tenerlos para el partido de Vuelta.

“A la ‘Hormiga’ nos vimos obligados a sustituirlo porque durante la semana presentó una molestia en el aductor. Pudo trabajar algunos ejercicios, pero otros hubiéramos preferido que no los hiciera. Hoy en el entretiempo nos comentó que sentía esa molestia, aguantó todo lo que pudo y tampoco queríamos correr el riesgo de perderlo para el siguiente partido. Respecto al “Cotorro”, fue una sobrecarga muscular, pero él es fuerte, así que confiamos en que va a estar para el sábado”, explicó el técnico.