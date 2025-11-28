Hormiga González enciende las alarmas en Chivas: Milito reveló por qué su salida

La ida de los cuartos de final de la Liga MX cerró anoche con un empate 0-0 entre las Chivas de Guadalajara y la Máquina de Cruz Azul, un juego cerrado en el que ambos equipos tuvieron sus oportunidades, pero que pone a los rojiblancos en la desventaja de tener que ganar como visitantes en la vuelta. Además, deja en la afición la duda de si Armando “Hormiga” González podrá estar disponible para ese duelo decisivo.

El delantero salió de cambio al minuto 61. Atípico, en tanto que el entrenador Gabriel Milito parecía no haber considerado necesaria su sustitución en los ajustes del medio tiempo, y porque la Hormiga había mostrado su peligrosidad: pasados los 20 minutos, realizó una gran jugada en el área que lo dejó con buen perfil para anotar, mas la habilidad del portero celeste, Andrés Gudiño, lo impidió.

Tras el encuentro, Milito explicó la razón por la que Armando González dejó el campo y lo que se puede esperar para el partido de vuelta:

“A la ‘Hormiga’ nos vimos obligados a sustituirlo porque durante la semana presentó una molestia en el aductor. Pudo trabajar algunos ejercicios, pero otros preferimos que no los hiciera. Hoy, en el medio tiempo, nos comentó que seguía sintiendo esa molestia; aguantó todo lo que pudo y tampoco queríamos correr el riesgo de perderlo para el siguiente partido”.

El técnico del Rebaño también aclaró que la salida de Bryan “Cotorro” González, quien dejó el campo a cinco minutos del final, se debió a una sobrecarga muscular, y que también se espera que esté en condiciones de jugar el sábado.

La “Hormiga” González fue el jugador revelación del Guadalajara y de toda la Liga MX en el torneo Apertura 2025, al finalizar como campeón de goleo con 12 tantos, los mismos que Paulinho, del Toluca, y Geraldino, del Atlético de San Luis. Fue el primer mexicano en conseguir el lugar de honor desde Uriel Antuna en el Clausura 2024, y el primero de Chivas desde que Alan Pulido lo obtuviera en el Apertura 2019.

Sus buenas actuaciones le valieron la convocatoria a la Selección Mexicana, con la que debutó el 18 de noviembre frente a Paraguay. Un empate 0-0 en el que la “Hormiga” entró de cambio por Gilberto Mora, la otra joya juvenil del futbol mexicano.

Armando “Hormiga” González fue campeón de goleo con 12 tantos. IMAGO7/J. Terán

Así fue el homenaje para la Hormiga González

El juego contra Cruz Azul también sirvió para celebrar el campeonato de goleo de Armando González.

La directiva preparó un recibimiento con temática de Dragon Ball, un anime del que el delantero es fanático, en el que los aficionados portaron pelucas de cartón al estilo de las cabelleras de sayayín, el tema de la caricatura sonó cuando los jugadores salieron a la cancha y la alineación fue anunciada por Mario Castañeda, actor de doblaje que dio voz a Gokú.

Armando González también recibió de parte de Javier Mier, director deportivo del club, y del exfutbolista Jesús Sánchez un botín dorado, símbolo de su logro como goleador.