Stephon Castle anotó 32 puntos y capturó 11 rebotes para encabezar otra actuación dominante del perímetro, y Victor Wembanyama y los Spurs de San Antonio arrollaron 139-109 a los Timberwolves de Minnesota para avanzar a la final del Oeste.

De’Aaron Fox sumó 21 puntos y nueve asistencias, en tanto que el novato Dylan Harper aportó 15 puntos desde la banca para los Spurs.

Tras resolver la semifinal de la Conferencia Oeste en seis duelos, San Antonio se medirá con el campeón defensor Oklahoma City. El primer partido de la Final de Conferencia está programado para el lunes por la noche, a llevarse a cabo en Oklahoma.

El Thunder barrió sus dos primeras series, eliminando a los Suns de Phoenix y a los Lakers de Los Ángeles.

Sin embargo, en temporada regular, en la serie de cuatro enfrentamientos, San Antonio se alzó con la victoria en cada uno.

Los texanos lanzaron con un 56 % de acierto y conectaron 18 de los 38 tiros de tres puntos intentados y regresarán a unas finales del Oeste por primera vez desde 2017.