Roberto Guerrero Ayala: el 15 Copas

La mesa 70 del Toks tiene un sólo dueño los sábados por la mañana. No está escrito ni cuenta con un título de propiedad, pero todos los meseros saben que le pertenece a Roberto Guerrero Ayala y sus acompañantes. En Guadalajara, hablar de “don Rober”, es hablar de la crónica futbolera; ya sea televisiva o radiofónica, y por supuesto, del único cronista mexicano que ha participado en 14 Copas del Mundo. Un récord vigente y avalado por la prensa especializada.

Por tanto, el aficionado promedio al futbol en Jalisco podría reconocerlo hasta por su característico saludo.

En ese punto de reunión, que ha sido el mismo desde hace más de 40 años, fui invitado para charlar con él, en el marco de su cumpleaños 90, para tomar café y darle vida a los recuerdos de más de siete décadas en la narración deportiva y taurina.

Durante este periodo, confiesa, sólo ha faltado a su cita sabatina en contadas ocasiones; algunas por cuestiones de salud y luego por la obligatoriedad de la pandemia en el 2020. Pero nunca ha llegado tarde al encuentro con sus afectos y tiene la costumbre de ser el primero en el orden de la mesa. Cual torero partiendo plaza.

Don Roberto siempre estuvo al lado de las grandes figuras del futbol.

“Mira, en los ochenta éramos como 20 los que veníamos a platicar y a tomar cafecito. Se juntaban varias mesas de tantos que éramos. Entre periodistas, cantantes, ganaderos y toreros; hoy si acaso vienen cuatro”. Momento oportuno para dar un ligero sorbo al descafeinado y comenzar con el periplo sonoro.

Es orgullosamente zamorano, rojinegro y taurino. De ahí que su vestimenta sea tan pulcra. También es tapatío por adopción, pero siempre recurre al terruño para rememorar un pasaje significativo de su vida y no duda en afirmar que la Catedral de Zamora es la más hermosa de todo México.

Sin más presencia que el emisor y el receptor, comienzo con una serie de preguntas a manera de semblanza.

—¿Cómo se inició en la radio y concretamente en la crónica deportiva?

—Mi primera transmisión fue el 16 de febrero de 1951 en un partido entre Zamora contra Irapuato y fue de manera accidental. El locutor no pudo ir por una lesión y el director me puso a narrar. Nunca había agarrado un micrófono porque yo trabajaba como asistente del contador en la estación de radio. Lo único a mi favor es que me gustaba el futbol. Al final, la narración salió pésima y el lunes los patrocinadores protestaron por lo mal que había salido.

A los 15 días, me vuelven a poner porque no había nadie más y tuve la fortuna de conocer a José Luis Lamadrid, que era jugador del Cuautla, el equipo visitante, y él me dio los nombres de los jugadores. Ya salió mejor. Para el tercer partido hasta bajé a los vestidores a preguntarle a los mismos jugadores sus apellidos y salió muy bien la narración. Cuando regresó el cronista, los patrocinadores le dijeron al director de la estación que querían que estuviera yo en todos los partidos del Zamora. Y de ahí ya me quedé y hasta la fecha. Ya son 75 años de mi primera transmisión.

—¿Y el salto de narrar un partido de la Segunda División a un Mundial de futbol?

—Fue por un concurso que convocó Emilio Azcárraga Vidaurreta y yo me inscribí. Fui a la Ciudad de México, me hicieron la prueba con la narración de un partido. Terminó el primer tiempo y me felicitaron, me dijeron que si me quedaba a narrarlo todo y así quedó; ya no me dijeron nada. Ya después me fui a mi tierra.

A los meses, me hablaron por teléfono que tenía programado narrar un partido en Toluca y al terminar me dijeron que si quería conocer al señor Azcárraga Vidaurreta y me dijo: “te estuve oyendo y me gustaría que te quedaras a la inauguración del estadio Azteca”, en eso me dio una platea y me pagaron los viáticos para quedarme. Ya después de eso tenía partidos cada semana.

Días después me dijeron, “señor Guerrero ¿tiene usted pasaporte?” Yo les dije que no y me dijeron que me quedara unos días más. Pues me sacaron mi pasaporte y luego la visa de Estados Unidos y ahí me enteré que me iba al Mundial de Inglaterra. Por poco me desmayo. Yo que sólo oía las narraciones por la radio y ahora a presenciarlo y narrarlo, ¡imagínate! Mi madrecita y mi esposa, que en paz descansen, se quedaron sin palabras.

—¿Recuerda aún esa experiencia en su primer Mundial?

—¡Cómo no! Me tocó viajar con Paco Malgesto y Antonio Andere en un avión de México a Bruselas y de ahí a Londres. Vino mi primer Mundial y lo curioso es que no pasó nada. Lo narré bien y me pagaron bien, en dólares. Pero en casi cuatro años no me volvieron a hablar, yo seguí en mi tierra, Zamora. Pero viene el Mundial de México 70 y previo a la Copa me llaman y me dicen que tengo un partido México contra la Unión Soviética y fue la primera vez que narré con Ángel Fernández.

—Y a partir de ahí, ¿se quedó permanente a narrar en Televisa?

—Eso pasó hasta 1971, o sea un año después. Ahí ya me integré al Telesistema Mexicano, lo que es hoy Televisa Chapultepec.

Roberto Guerrero y César Luis Menotti, en una cobertura mundialista.

La foto del recuerdo junto a Franz Beckenbauer, después de una entrevista. CORTESÍA/Roberto Guerrero

Noventa años y un sueño mundialista

Antonio Carbajal, Lothar Matthaus, Guillermo Ochoa, Gianluigi Buffon, Rafael Márquez, Andrés Guardado, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi comparten una hazaña al entrar en el selecto club de los futbolistas que han participado en cinco Mundiales. Roberto Guerrero Ayala ha narrado 14 de estos y de hacerlo en junio próximo, se convertirá en el único cronista deportivo en el mundo con vigencia desde 1966.

Podemos decir que en el mundo del futbol ha visto todo lo posible en el rectángulo esmeralda. Hoy, es el único testigo del micrófono que ha presenciado desde aquella Copa en Inglaterra a lo mejor del balompié en el máximo torneo por antonomasia. Un récord para el cual la FIFA ya contempla un emotivo reconocimiento al considerarlo una leyenda del futbol.

Al cuestionar el por qué no estuvo en Qatar 2022, el nonagenario comenta que fue por una intervención quirúrgica en su cadera. Si no, hablaríamos de 15 campeonatos ininterrumpidos.

La segunda taza de café llega justo antes de los recuerdos indelebles, como una premonición de un ciclo que rememora a una época de oro.

Don Roberto, en un encuentro con Edson Arantes do Nascimento, “Pelé”, considerado el mejor futbolista de todos los tiempos.

—Cada Mundial tiene lo suyo, pero ¿cuál le trae mejores recuerdos?

—He visto a extraordinarios futbolistas, desde Lev Yashin y Gordon Banks; los mejores guardametas que ha habido en la historia. Franz Beckenbauer con una elegancia para salir desde atrás. Luego a Ronaldo y Ronaldinho en el 2002 y los admiré por la gran calidad que tenían. Pero tengo que reconocer que el Mundial de México 70 es el mejor de toda la historia. Haber presenciado al más grande aquí en Guadalajara, “O’Rei” Pelé, Edson Arantes do Nascimento y todos esos jugadores que estaban alrededor de él. Rivelino, Tostao, Jairzinho, Clodoaldo, Gerson, Carlos Alberto, etc. Con esa Copa me quedo.

—¿Con cuál época se queda? ¿La de antes o la contemporánea de Ronaldo y Messi?

—Indudablemente la época de antes, toda la vida. Por la calidad de grandes futbolistas que brillaron entre las décadas de los 60 al 80. En esos 30 años el futbol fue brillante, después empezó a declinar con sistemas raros e ideas diferentes. Han surgido buenos, pero no con la calidad de antes. Hoy hablamos de sólo dos futbolistas y antes podíamos sacar una nube de jugadores enormes.

—En unas semanas más llegará a las 15 Copas y con esto un récord mundial, ¿siente que no ha habido ese reconocimiento como lo hay con otros personajes?

—No tengo ningún resentimiento. Últimamente he recibido muchos homenajes, uno de ellos de la FIFA y hasta el señor cardenal que me dio un galardón. Hace unos años me dieron el Premio del Cronista del año en la Ciudad de México. De quién sí guardo un… es de Jesús Martínez Patiño, que no me ha considerado para el Salón de la Fama, como sí lo ha hecho con varios periodistas de la capital. Pero bueno, yo sé que eso lo hace Antonio Moreno y quizá no soy de su agrado.

—¿Qué le falta por cumplir a don Roberto Guerrero?

—Llegar a cumplir ese sueño que es narrar mi Copa Mundial número 15. Ya me dijeron en mi casa Radiorama que esperan a que llegue esa cita y sobre todo a Dios, que es mi jefe supremo. Él me ha permitido llegar a esta fecha con el auxilio de su madre santísima. Y hasta que él diga “hasta aquí”, y así será.

Don Roberto se despide del Toks con su clásico saludo y la promesa de regresar el próximo sábado. El café se ha terminado y pasa ya del mediodía en Guadalajara. Ahora es tiempo de contar los días para la cita tan esperada de un cronista que ha llegado a los 90 años y que de acuerdo a la FIFA, es una leyenda viviente de los micrófonos no sólo de México, sino del mundo. Junio llega ya.

Especial/Ricardo Sotelo