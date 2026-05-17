Los Charros de Jalisco superaron 9-2 a los Acereros de Monclova en un duelo de alta tensión en Coahuila, en el que aprovecharon carreras tempranas, descontrol en la lomita por parte de los locales y un rally tardío para amarrar la serie contra un rival directo en la mitad de la clasificación de la Zona Norte.

Jorge Tavárez no salió fino en su apertura por los Acereros, dio pelotazos a Jared Walsh y a Willie Calhoun para ponerse en problemas desde temprano y, con dos outs, Kyle Garlick produjo la primera con un sencillo. Tavárez llenó la casa con una base por bolas, y con otro pasaporte a Josh Fuentes, Calhoun puso la segunda de caballito; la tercera llegaría con un balk que mandó a Garlick al plato.

Los caporales llevaron la pizarra sin cambios hasta la quinta entrada, en la que la temperatura del Horno Más Grande de México —que desde el primer juego ya era alta— aumentó considerablemente con una chispa que pusieron Mateo Gil y Tavárez por un pelotazo que pasó cerca de la cabeza del bateador de Jalisco y desató una riña que vació las bancas y duró varios minutos.

Producto del encontronazo, Gil, Allen Córdoba y Johneshwy Fargas terminaron expulsados del encuentro por parte de la novena tapatía, mientras que Tavárez y el mánager, Juan Gabriel Castro recibieron la misma sanción por el bando de los Acereros.

Monclova aprovechó la desconcentración que dejó la pelea para castigar a Zach Grotz y en la parte baja de la misma quinta entrada, fueron construyendo turno por turno la carrera que llegó gracias a un wild pitch del serpentinero de Charros que aprovechó Juan Mora para timbrar y poner el descuento. Al capítulo siguiente volvieron a capitalizar con un batazo productor de Eric Filia para traer a Luis González a la registradora y ponerse a una rayita.

Grotz se fajó, consiguió sacar la entrada y a pesar del daño, firmó una salida de calidad con seis entradas de labor con las dos carreras de los norteños, pero recetando siete chocolates y sin otorgar pasaportes.

La respuesta de la novena tapatía llegó de inmediato, maniatando el relevo de Ángel Felipe, que le concedió la base a José Juan Aguilar con un pelotazo y, a la postre, Luis Carlos Martínez, con una rola y error en el disparo a primera que lo dejó quieto en la inicial, J.J. conseguiría recuperar la ventaja de dos carreras.

Para el octavo rollo, Kyle Garlick recibió en la lomita a Edgar Navarro con un cuadrangular solitario para la del seguro y que encaminó el rumbo en el cierre del juego; fue el séptimo para él en la campaña que lo tiene como el líder de bambinazos para los Charros este año.

El noveno episodio trajo los últimos clavos en el ataúd de los coahuilenses. Oscar Soria falló en su trabajo monticular, llenó las bases y le dio un pelotazo a Kyle Garlick para que anotara Walsh. Jonathan López entró a apagar el fuego, pero Michael Wielansky lo castigó de inmediato con un doblete remolcador de un par de carreras más y Josh Fuentes puso la cuarta carrera del racimo con un elevado de sacrificio que envió a Garlick a la tierra prometida.

Con esta victoria, los Charros amanecen este domingo en la tercera posición del standing de la Zona Norte, empatados con los Tecolotes de los Dos Laredos y tendrán la oportunidad de sacar las escobas en Monclova y afianzarse más en la tabla si consiguen la victoria este domingo, en punto de las 18:00 horas.

