Por primera vez en la historia, un partido de la Liga MX podrá verse en España. El duelo Chivas vs Puebla, correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026, será transmitido en territorio español, aunque en un horario poco habitual debido a la diferencia horaria.

El anuncio fue realizado por El Chiringuito TV, que a través de sus redes sociales confirmó que el encuentro se emitirá en su canal de YouTube. De esta forma, el compromiso que se disputará en el Estadio AKRON sentará un precedente en la difusión internacional del futbol mexicano.

Cuándo y dónde ver Chivas vs Puebla en España

El partido entre Guadalajara y los Camoteros está programado para el sábado 18 de abril a las 19:07 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, en España podrá verse a las 03:07 horas del domingo 19 de abril.

La transmisión estará disponible en el canal oficial de YouTube de El Chiringuito TV, que llevará este encuentro de la Liga MX al público europeo.

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�� El sábado 18, después del especial de la final de Copa del Rey, te esperamos. pic.twitter.com/5wvRwfokL1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2026

Por qué se transmitirá el Chivas vs Puebla en España

Aunque no existe una versión oficial, hay varios factores que hacen suponer la razón detrás de esta decisión. Uno de ellos es la cercanía de la Copa Mundial de 2026, donde México será sede, lo que impulsa la proyección internacional del futbol nacional. En este caso, Chivas aparece como uno de los equipos con mayor impacto mediático.

También influye la presencia de la Selección de España en territorio mexicano durante su preparación rumbo al Mundial 2026. El combinado español enfrentará a Perú en la ciudad de Puebla el próximo 8 de junio.

Finalmente, el Estadio AKRON, sede del partido entre Chivas y Puebla, también albergará el encuentro entre España y Uruguay el 26 de junio, dentro de la fase de grupos del Mundial, lo que incrementa el interés por mostrar este escenario.

Dónde ver EN VIVO en España el partido Chivas vs Puebla

Fecha: domingo 19 de abril en España

domingo 19 de abril en España Horario: 03:07 tiempo de Madrid

03:07 tiempo de Madrid Sede: Estadio AKRON, Guadalajara, Jalisco

Estadio AKRON, Guadalajara, Jalisco Transmisión: canal de YouTube de El Chiringuito TV

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