Este sábado, Chivas y Puebla se enfrentan en la Jornada 15 (J15) del Clausura 2026 con objetivos muy distintos en la clasificación de la Liga MX. Este fin de semana, el Rebaño llega como líder con 31 puntos, pero con la necesidad de ganar para evitar que sus perseguidores directos lo superen. En el otro extremo está el Puebla, que ya no tiene posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, pero que ahora se enfoca en sumar puntos para el tema de cocientes.

¿Cómo llegan Chivas y Puebla a la Jornada 15?

El Guadalajara encabeza el futbol mexicano, aunque llega a este partido tras una goleada ante Tigres. El equipo dirigido por Gabriel Milito requiere un triunfo en casa para conservar el primer lugar, ya que Cruz Azul y Pachuca le siguen de cerca con 28 unidades. Sumar los tres puntos es necesario para asegurar su primer sitio en los cuartos de final y cerrar su llave en la Liguilla jugando como local.

A lo largo del Clausura 2026, Chivas ha trabajado para hacer de su estadio una auténtica fortaleza. En esta recta final, el apoyo de la afición tapatía será un factor determinante para que el equipo recupere la confianza y retome la senda del triunfo tras el tropiezo en Nuevo León. El choque ante Puebla no solo pone en juego tres puntos, sino la tranquilidad de llegar a las últimas dos fechas del calendario dependiendo de sí mismos para coronarse como los mejores de la fase regular y ser los máximos favoritos al título.

Por otro lado, el Puebla se encuentra en la posición 16 con una suma de 13 puntos. Tras perder la semana pasada contra León, el club camotero ya no tiene posibilidades de clasificar a la fase eliminatoria. Por ello, su objetivo en este encuentro es sumar para la tabla de cocientes y evitar cerrar el torneo en los últimos puestos de la Tabla, ya que se perfila para ser uno de los que terminen pagando multa al final del torneo.

Dónde ver EN VIVO el partido Chivas vs Puebla de la J15 - Liga MX

Para los aficionados que deseen seguir cada minuto de este partido de la Jornada 15, el duelo se llevará a cabo este sábado en el Estadio AKRON, en Guadalajara, a las 19:07 horas. Es importante destacar que la transmisión será exclusiva por la vía del streaming, por lo que no estará disponible en los canales de televisión abierta.

Fecha y hora: Sábado 18 de abril, 19:07 horas

Sábado 18 de abril, 19:07 horas Estadio: AKRON, Guadalajara, Jalisco

AKRON, Guadalajara, Jalisco Transmisión: Amazon Prime Video

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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