Necaxa y Tigres se enfrentan en el Estadio Victoria durante la Jornada 15 (J15) del Clausura 2026. Este partido es determinante para las aspiraciones de ambos clubes en la Liga MX, ya que el resultado influirá directamente en su posibilidad de clasificar a la fase final de la competición. Debido a la etapa avanzada del calendario, la obtención de los tres puntos es indispensable para que ambas instituciones aseguren su boleto a la siguiente fase del torneo.

¿Cómo llegan Necaxa y Tigres a este partido?

El conjunto de Aguascalientes se presenta ante su afición con la necesidad de sumar de a tres. Necaxa ha mostrado un paso irregular en las últimas semanas, alternando victorias importantes en casa, como el triunfo ante Mazatlán, con dolorosos descalabros, siendo el más reciente un 3-1 en contra frente a Querétaro. Ubicados fuera de la zona de Cuartos de Final, los locales saben que dejar escapar puntos en su propio patio podría costarles la eliminación temprana.

Por su parte, los Tigres aterrizan en territorio hidrocálido con los ánimos por las nubes. Tras un par de tropiezos que encendieron las alarmas en la institución, el cuadro felino recuperó su contundencia y viene de propinarle una goleada de 4-1 a Chivas. Este resultado no solo les devolvió la confianza, sino que los mantiene en la pelea directa por los primeros cuatro lugares de la clasificación general, con el firme objetivo de evitar el repechaje y acceder directo a la Liguilla.

Dónde ver EN VIVO el partido Necaxa vs Tigres de la J15 - Liga MX

Para los aficionados que deseen seguir las acciones de este encuentro, el partido contará con variedad de opciones de transmisión en vivo, abarcando televisión abierta y servicios de streaming, para que no te pierdas ningún detalle.

Fecha y hora: Viernes, 17 de abril, 21:00 horas

Viernes, 17 de abril, 21:00 horas Sede: Estadio Victoria, Aguascalientes

Estadio Victoria, Aguascalientes Transmisión: Claro Sports, TV Azteca (Azteca 7 y Azteca Deportes Network), ViX Premium, clarosports.com, Claro Sports YouTube y Pluto TV

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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