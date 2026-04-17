Este sábado, el Estadio BBVA será la sede del encuentro entre Monterrey y Pachuca por la Jornada 15 (J15) del Clausura 2026. Aunque ambos clubes atraviesan situaciones distintas en la Tabla General, el resultado es fundamental para el equipo local, que necesita sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación. En términos prácticos, Rayados tiene que ganar este partido si no quiere quedar fuera de la fase final del torneo.

¿Cómo llegan Monterrey y Pachuca a la Jornada 15?

El equipo regiomontano atraviesa uno de sus momentos más críticos del semestre. Ubicados fuera de la zona de clasificación directa y tras un amargo empate sin goles frente al Atlas en la fecha anterior, Monterrey necesita una victoria urgente. La reciente eliminación en la Concachampions y una racha de resultados adversos en la Liga MX han encendido las alarmas en el "Gigante de Acero", obligando a La Pandilla a buscar el triunfo a como dé lugar frente a su afición para no despedirse prematuramente del torneo. De momento, suman solo 15 puntos y, antes del inicio de la J15, se encuentran en el sitio 13 de la Tabla General.

Por su parte, el Pachuca llega a la Sultana del Norte con un panorama mucho más alentador. Los Tuzos se han consolidado en la parte alta de la tabla, peleando los primeros tres lugares del campeonato. Con una de las defensas más sólidas del certamen y tras una contundente victoria de 4-2 sobre Santos Laguna en su último compromiso, el cuadro hidalguense buscará aprovechar la presión y desesperación de los locales. Un triunfo como visitantes les permitiría asegurar su boleto directo a la Liguilla y mantenerse como uno de los serios contendientes al título. Hasta antes del comienzo de la decimoquinta fecha, los hidalguenses acumulan 28 puntos y están dentro del Top 4 de la clasificación.

Dónde ver EN VIVO el partido Monterrey vs Pachuca de la J15 - Liga MX

El encuentro contará con diversas opciones de transmisión en vivo, para todos aquellos aficionados de los dos equipos y en general de la Liga MX, para que no se pierdan ningún detalle de este enfrentamiento de la recta final del campeonato.

Fecha y hora: Sábado 18 de abril, 19:00 horas

Sábado 18 de abril, 19:00 horas Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León

BBVA, Monterrey, Nuevo León Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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