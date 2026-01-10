El viernes inició la Jornada 1 el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, y Chivas recibirá a Pachuca en el Estadio AKRON este 10 de enero para cumplir con esta fecha que marca el inicio de una nueva oportunidad para hacerse campeones de la liga mexicana del balompié (y no solo llegar a los primeros dos partidos de la Liguilla). ¿Quién ganará el enfrentamiento? Esto dice la Inteligencia Artificial .

En el pasado Apertura 2025, en donde Toluca se coronó como el ganador del torneo y también como el bicampeón de la Liga MX, Chivas logró formar parte de la Liguilla, pero su paso por los Cuartos de Final duró solo dos partidos contra Cruz Azul . En esta nueva oportunidad semestral, se espera una mejor actuación de los dirigidos por Gabriel Milito, que ahora incluyen a Brian Gutiérrez, el mexicoamericano recién llegado desde la Major League Soccer (MLS), y Ángel Sepúlveda, quien regresa al equipo de Guadalajara para vivir una segunda etapa.

Por su parte, Pachuca a penas logró acumular 22 puntos en el Apertura 2025, mismos que le valieron la posición general número nueve en la tabla general de la Liga MX.

Se espera que en este próximo encuentro, Chivas empiece con el pie derecho, puesto que los Tuzos serán la escuadra visitante en la casa del Rebaño y, además, los datos del Apertura 2025 indican que los enfrentamientos entre ambos equipos siempre se inclinaron en favor del Guadalajara.

El pronóstico de la IA

Para el partido entre Chivas de Guadalajara y Pachuca de este sábado 10 de enero, la tendencia general de los medios y las casas de apuestas se inclina a favor del Rebaño Sagrado, y también la IA. Este es su pronóstico:

Las principales casas de apuestas (como Novibet, Bet365 y SportyTrader) colocan a Chivas como el favorito, aunque con un margen que sugiere un partido disputado.

Los modelos estadísticos otorgan un 50 % de probabilidad de triunfo a Chivas, un 28 % al empate y un 22 % a los Tuzos .

Tanto ESPN como TUDN resaltan el factor de la localía y los movimientos de mercado, pues Chivas llega con la ventaja moral del debut en el Estadio AKRON y el inicio de las acciones de refuerzos como Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez.

Chivas ha ganado los últimos cuatro enfrentamientos directos contra Pachuca (incluyendo un 1-0 en el Apertura 2025 y un 2-1 en el Clausura 2025), mientras que Pachuca no ha logrado vencer al Guadalajara en los últimos torneos oficiales, lo que inclina la balanza hacia el equipo tapatío.

La mayoría de los pronósticos coinciden en que será un juego con goles de ambos lados, debido a que las defensivas suelen estar "frías" en la Jornada 1, pero que se Chivas será el equipo favorecido .

Te recomendamos: Chivas se despide de uno de sus atacantes a horas de comenzar el Clausura 2026

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF