Peleas de box hoy sábado 10 de enero: horarios y dónde ver la cartelera completa

Después de un 2025 que dejó la caída de Saúl “Canelo” Álvarez, el retiro de Terence Crawford y Tyson Fury, así como la consagración de Naoya Inoue y Dmitry Bivol, un nuevo ciclo boxístico comenzará este 10 de enero con la disputa del campeonato superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), además de los títulos interinos de peso pesado y ligero de la misma organización.

La pelea por el cinturón superligero enfrentará al puertorriqueño Subriel Matías y al inglés Dalton Smith en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

El combate se calentó desde el año pasado, cuando el boricua dio positivo en un control antidopaje que, sin embargo, no provocó la suspensión de la pelea, ya que las trazas de ostarina en la muestra estaban por debajo del límite establecido por varias jurisdicciones de Estados Unidos, entre ellas la de Nueva York, sede del pleito.

El tema pareció retomarse ayer durante el careo entre los púgiles. Eddie Hearn, promotor de Dalton Smith, quien previamente había dicho que su protegido ganaría “si hay justicia”, vociferó contra el campeón puertorriqueño. Matías mantuvo la mirada fija en su adversario pero, al final, señaló a Hearn de manera amenazante.

Matías marcó 140 libras (63.50 kilos), mientras que Smith registró 139.6 (63.32 kilos), ambos dentro del límite.

Este combate es parte de la función que será transmitida por ESPN Knock Out y PPV.com a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Cartelera en el Barclays Center

Subriel Matías vs. Dalton Smith, pelea en peso superligero por el título del CMB

Jeyvier Cintrón vs. Jonathan Rodríguez, pelea en peso gallo

Néstor Bravo vs. Pedro Campa, pelea en peso superligero

Emmanuel Rodríguez vs. Fernando Díaz, pelea en peso gallo

Keith Colón vs. Alberto Guevara, pelea en peso pluma

Arjan Iseni vs. Maro Bedolla, pelea en peso semipesado

TV Azteca transmitirá la repetición de la pelea entre el "Monstruo" Inoue y Alan Picasso. X/BoxAzteca7

El CMB juega campeonatos interinos en Alemania

En Oberhausen, Alemania, Agit Kabayel peleará contra Damian Knyba por el título interino de peso pesado del CMB, en una función en la que también el cubano Jadier Herrera se enfrentará al panameño Ricardo Núñez por el cinturón interino ligero del organismo.

Esta función será transmitida por la plataforma de streaming DAZN a partir de las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

Box en televisión abierta

Box Azteca, del canal 7, transmitirá a las 23:00 horas la pelea que sostuvieron el pasado 27 de diciembre Naoya Inoue y Alan Picasso por el campeonato indiscutido de peso supergallo.

