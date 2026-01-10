Luego de que el viernes se disputaron los tres partidos que levantaron el telón del torneo, el Clausura 2026 de la Liga MX continúa este sábado 10 de enero con una intensa agenda correspondiente a la Jornada 1, en la que entran en acción algunos de los equipos más seguidos del futbol mexicano.

En esta etapa inicial del campeonato, los clubes buscan comenzar con el pie derecho y sumar sus primeros puntos de la fase regular, ya sea para consolidarse desde temprano en la parte alta de la tabla general o para evitar presión en las jornadas siguientes, considerando que ya no habrá Play-In y solo avanzarán los ocho mejores.

Los aficionados podrán disfrutar de los encuentros EN VIVO a través de plataformas de streaming, canales de televisión de paga y señal abierta, con diversas alternativas para seguir la transmisión desde cualquier dispositivo.

La jornada sabatina presenta cuatro duelos atractivos, con equipos que parten como candidatos y otros que intentan dar la sorpresa en el arranque del torneo.

A continuación, te compartimos la agenda de los partidos del sábado 10 de enero, con horarios y canales de transmisión.

Partidos sábado 10 de enero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Chivas vs Pachuca | 17:00 horas | Amazon Prime Video

Santos vs Necaxa | 19:00 horas | ViX Premium

León vs Cruz Azul | 19:00 horas | FOX One, FOX

Monterrey vs Toluca | 21:00 horas | TUDN, ViX Premium, Las Estrellas

Resultados y más de la Liga MX

Sigue toda la cobertura de la Liga MX este sábado 10 de enero, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Calendario de la Jornada 1 del Clausura 2026: Partidos y Horarios

OF