El duelo entre Pumas y Querétaro se jugará este domingo dentro de la Jornada 1 (J1) del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan tras un cierre muy apretado en el torneo anterior, donde un solo punto marcó la diferencia entre clasificar al Play-In o quedar eliminados. En esta nota te decimos a qué hora empieza y dónde podrás verlo EN VIVO.

Pumas vs Querétaro: Así llegan los equipos a la J1 del Clausura 2026

Este domingo 11 de enero se vivirá un duelo intenso en la cancha del Estadio Olímpico Universitario entre dos equipos que persiguen objetivos distintos, pero que comparten la necesidad de iniciar el torneo con un resultado positivo.

Pumas afrontó el Torneo Apertura 2025 bajo un contexto de altas expectativas, marcado por la llegada mediática del guardameta Keylor Navas y el inicio del proyecto encabezado por Efraín Juárez en la dirección técnica. A lo largo del certamen, el conjunto universitario mostró pasajes de buen funcionamiento colectivo, aunque la falta de regularidad terminó por condicionar su desempeño general.

El equipo auriazul cerró la fase regular en la décima posición de la tabla con 21 puntos, producto de cinco victorias, seis empates y seis derrotas. En el apartado ofensivo logró marcar 24 goles, mientras que en defensa permitió 25 anotaciones, lo que reflejó un balance ligeramente negativo en la diferencia de goles.

En el cierre del torneo, Pumas consiguió su boleto al Play-In tras imponerse a Cruz Azul en la J17. Sin embargo, su participación en la fase de eliminación directa fue breve, ya que cayó ante Pachuca en su primer compromiso, quedando fuera de la Liguilla y dejando pendientes para el inicio del Clausura 2026.

Por su parte, Querétaro se consolidó como un equipo competitivo a lo largo del Torneo Apertura 2025, manteniéndose en la pelea por la clasificación hasta la última jornada. La escuadra queretana finalizó la fase regular en el duodécimo lugar de la tabla con 20 puntos, quedándose a solo una unidad de la zona de Play-In.

Los Gallos Blancos registraron un balance de seis victorias, dos empates y nueve derrotas, con una producción ofensiva limitada de 19 goles a favor y una defensa que permitió 29 anotaciones, factores que terminaron por marcar su destino en el certamen.

En el cierre del torneo, Querétaro llegó con posibilidades matemáticas de avanzar, pero la victoria de Pumas en la última jornada lo dejó sin opciones de clasificación. De esta forma, el conjunto queretano cerró el Apertura 2025 con la sensación de una oportunidad desaprovechada de cara al inicio del Clausura 2026.

En el antecedente más reciente, ambos equipos se enfrentaron en la J3 del Apertura 2025, con triunfo de Pumas por 2-0 en la Corregidora.

Dónde ver EN VIVO el partido Pumas vs Querétaro de la J1 – Liga MX

Este domingo 11 de enero, Pumas recibirá a Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario por la Jornada 1 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse en televisión abierta, restringida y por streaming. También podrás seguir el marcador y las acciones en tiempo real a través de plataformas digitales y conocer el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Domingo 11 de enero, 12:00 horas

Domingo 11 de enero, 12:00 horas Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: TUDN, ViX Premium, Las Estrellas

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

