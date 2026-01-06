Martes, 06 de Enero 2026

¿Cuánto cuestan los boletos para el Chivas vs Pachuca?

Te compartimos el precio y la disponibilidad de los boletos mejor calificados para que no te pierdas el debut de Chivas en el Clausura 2026

Por: Fabián Flores

¡No te quedes sin tus entradas para el debut de Chivas en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX! Imago7 / ARCHIVO

Este 10 de enero de 2026, Chivas tendrá su debut en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en casa, en el Estadio AKRON, donde recibirá a Pachuca para disputar el partido de la Jornada 1 a las 17:00 horas. Te diremos el costo y la disponibilidad de los boletos para este partido inaugural del Rebaño Sagrado.

En el pasado Apertura 2025, en donde Toluca se coronó como el ganador del torneo y también como el bicampeón de la Liga MX, Chivas logró formar parte de la Liguilla, pero su paso por los Cuartos de Final duró solo dos partidos contra Cruz Azul. En esta nueva oportunidad semestral, se espera una mejor actuación de los dirigidos por Gabriel Milito, que ahora incluyen a Brian Gutiérrez, el mexicoamericano recién llegado desde la Major League Soccer (MLS), y Ángel Sepúlveda, quien regresa al equipo de Guadalajara para vivir una segunda etapa.

Por su parte, Pachuca a penas logró acumular 22 puntos en el Apertura 2025, mismos que le valieron la posición general número nueve en la tabla general de la Liga MX.

Se espera que en este próximo encuentro Chivas empiece con el pie derecho, puesto que los Tuzos serán la escuadra visitante en la casa del Rebaño y, además, los datos del Apertura 2025 indican que los enfrentamientos entre ambos equipos siempre se inclinaron en favor del Guadalajara.

 Los puntos con los que Chivas terminó el Apertura 2025. ESPECIAL
 Los puntos con los que Pachuca terminó el Apertura 2025. ESPECIAL
Boletos para el Chivas vs Pachuca

A continuación, te compartimos el precio individual y la disponibilidad de algunos de los boletos mejor calificados por las y los usuarios para que no te pierdas el debut de Chivas en el Clausura 2026. ¡No te quedes sin tus entradas!

Sección: T1-02, Fila P, Zona Grada Baja

  • Costo: 736 pesos
  • Calificación: 9.8

Sección: T2-15, Zona Upper Tier 

  • Costo: 354 pesos
  • Calificación: 9.5

Sección: T2-15, Fila D, Zona Upper Tier

  • Costo: 354 pesos
  • Calificación: 9.5

Sección: T1-07, Zona Grada Baja

  • Costo: 547 pesos
  • Calificación: 9.5

Sección: T1-12, Fila AA, Zona Grada Baja

  • Costo: 603 pesos
  • Calificación: 9.4

Sección: T1-17, Fila C, Zona Grada Baja

  • Costo: 825 pesos
  • Calificación: 9.2

Sección: T1-05, Fila B, Zona Grada Baja

  • Costo: 983 pesos
  • Calificación: 9.1

Para más información y más precios, consulta el siguiente enlace oficial de la boletera

