Este 10 de enero de 2026, Chivas tendrá su debut en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en casa, en el Estadio AKRON, donde recibirá a Pachuca para disputar el partido de la Jornada 1 a las 17:00 horas. Te diremos el costo y la disponibilidad de los boletos para este partido inaugural del Rebaño Sagrado .

En el pasado Apertura 2025, en donde Toluca se coronó como el ganador del torneo y también como el bicampeón de la Liga MX, Chivas logró formar parte de la Liguilla, pero su paso por los Cuartos de Final duró solo dos partidos contra Cruz Azul. En esta nueva oportunidad semestral, se espera una mejor actuación de los dirigidos por Gabriel Milito, que ahora incluyen a Brian Gutiérrez, el mexicoamericano recién llegado desde la Major League Soccer (MLS), y Ángel Sepúlveda, quien regresa al equipo de Guadalajara para vivir una segunda etapa .

Por su parte, Pachuca a penas logró acumular 22 puntos en el Apertura 2025, mismos que le valieron la posición general número nueve en la tabla general de la Liga MX.

Se espera que en este próximo encuentro Chivas empiece con el pie derecho, puesto que los Tuzos serán la escuadra visitante en la casa del Rebaño y, además, los datos del Apertura 2025 indican que los enfrentamientos entre ambos equipos siempre se inclinaron en favor del Guadalajara.

Los puntos con los que Chivas terminó el Apertura 2025. ESPECIAL

Los puntos con los que Pachuca terminó el Apertura 2025. ESPECIAL

Lee también: Jornada 1 de la Liga MX solo tendrá tres partidos por TV abierta

Boletos para el Chivas vs Pachuca

A continuación, te compartimos el precio individual y la disponibilidad de algunos de los boletos mejor calificados por las y los usuarios para que no te pierdas el debut de Chivas en el Clausura 2026. ¡No te quedes sin tus entradas!

Sección: T1-02, Fila P, Zona Grada Baja

Costo: 736 pesos

Calificación: 9.8

Sección: T2-15, Zona Upper Tier

Costo: 354 pesos

Calificación: 9.5

Sección: T2-15, Fila D, Zona Upper Tier

Costo: 354 pesos

Calificación: 9.5

Sección: T1-07, Zona Grada Baja

Costo: 547 pesos

Calificación: 9.5

Sección: T1-12, Fila AA, Zona Grada Baja

Costo: 603 pesos

Calificación: 9.4

Sección: T1-17, Fila C, Zona Grada Baja

Costo: 825 pesos

Calificación: 9.2

Sección: T1-05, Fila B, Zona Grada Baja

Costo: 983 pesos

Calificación: 9.1

Para más información y más precios, consulta el siguiente enlace oficial de la boletera.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF