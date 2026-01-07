Argentina se clasifica a los cuartos de final de la United Cup

El equipo de Argentina se clasificó a los cuartos de final de la United Cup, que se está disputando en Sídney y Perth, al tener garantizado ser el mejor segundo de los distintos grupos.

El conjunto albiceleste acabó en la segunda plaza del grupo A, con un balance de 4-2 en sus encuentros, inalcanzable para el resto. Ahora se enfrentará el día de hoy a Suiza, mientras que Estados Unidos se medirá a Grecia.

El pase lo logró gracias a la victoria del francés Arthur Rinderknech ante el italiano Flavio Cobolli, por 6-7, 7-6 y 7-5 tras salvar dos bolas de partido. Italia necesitaba vencer por 3-0 sin perder más de un set para acceder a Cuartos como el segundo mejor de los grupos de Perth.

El encuentro de Argentina se jugará en la sesión nocturna de Perth de la jornada.

Por su parte, Bélgica obtuvo el triunfo rotundo que necesitaba (3-0) ante Canadá para alcanzar los cuartos de final igual que Australia, de la mano de Alex de Miñaur, que superó a la República Checa.

Mientras el dobles mixto y el empuje de Alex de Miñaur dieron la clasificación a Australia sobre la República Checa que no pudo redondear su buen papel.

Los cuartos de final toman cuerpo y algunos ya están definidos a la espera de la última jornada en las sedes de Sídney, en el Grupo F, con Alemania, Polonia y Países Bajos aún con opciones.