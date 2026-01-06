Este Día de los Reyes Magos en "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum tuvo como invitados a varios niños y niñas, quienes recibieron un regalo y un pedazo de la tradicional rosca al final de la conferencia matutina. Las y los pequeños invitados tuvieron la oportunidad de cuestionar a la Mandataria, entre ellos, Ivanna, una pequeña que reclamó a Sheinbaum por haber quitado los dulces de las escuelas .

"Me llamo Ivanna y son dos preguntas: ¿Qué te trajeron los Reyes?", pregunta a la cual la Presidenta respondió con gracia: "La alegría de "La Mañanera"; pero la segunda pregunta de la menor fue contundente: " ¿Por qué quitaste los dulces? ".

Entre risas, la Mandataria respondió a la pequeña que los dulces son dañinos para la salud a largo plazo, por lo que tuvo que tomar esa medida.

"Ya sabía que venía esa pregunta. Mira, los dulces en exceso hacen mucho daño, son ricos, pero hacen mucho daño si se comen muchos. De pequeñita, parece que no, pero conforme vas creciendo, te puede dar diabetes, hipertensión, y muchas enfermedades; entonces, pueden comer dulces en su casa, supervisados por sus papás, pero en la escuela, comida saludable", dijo.

La prohibición de ultraprocesados en escuelas mexicanas

Desde el pasado mes de marzo de 2025, el Gobierno de México prohibió la venta de comida ultrapocesada en todas las escuelas del país . Esta medida es parte del programa Vida Saludable, cuyo objetivo es combatir los niveles de obesidad infantil.

La nueva normativa aplica para todos los niveles educativos de escuelas públicas y privadas, y obliga a eliminar productos con sellos de advertencia como refrescos, frituras, dulces, pastelillos y embutidos.

El nuevo reglamento promueve el consumo de productos naturales, de temporada, locales y sin sellos, como:

Frutas frescas o deshidratadas

Pepino, zanahoria o jícama en palitos con limón y chile piquín

Palomitas naturales sin sal ni mantequilla

Elotes hervidos

Yogur natural sin azúcar

Gelatina sin azúcar con frutas de temporada.

Aguas frescas naturales sin azúcar añadida, atoles y pozol

