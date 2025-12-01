El regreso de Javier Hernández al equipo que lo vio nacer futbolísticamente estuvo cargado de nostalgia, ilusión y expectativas desbordadas. Casi dos años después, toda esa esperanza se transformó en decepción.

En enero de 2024, Chivas oficializó el retorno del hijo pródigo, del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, del futbolista que había triunfado en Europa y que ahora volvía al redil con la misión de regresar al Rebaño Sagrado a los primeros planos. Después de 23 meses, la segunda etapa de “Chicharito” terminó convertida en una de las fases más grises y decepcionantes en la carrera del delantero.

La expectativa era clara: goles, liderazgo, jerarquía y un impulso deportivo que colocara a Guadalajara en la pelea por los títulos de la Liga MX. Pero la realidad fue completamente distinta. Desde su anuncio como refuerzo hasta lo que parece ser su inminente salida tras la eliminación en los Cuartos de Final del Apertura 2025, Chivas disputó 86 partidos oficiales y Hernández únicamente tuvo participación en 39 de ellos, apenas un 45% del total.

En términos de productividad, el balance es demoledor. En casi dos torneos completos con el Guadalajara, “Chicharito” apenas logró marcar cuatro goles y otorgar una asistencia. Muy poco para un delantero de su cartel y para un futbolista cuyo regreso fue vendido como el movimiento que cambiaría el rumbo del equipo. Lesiones musculares, problemas físicos recurrentes y decisiones técnicas lo dejaron fuera de muchos encuentros, limitando su continuidad y, con ello, la posibilidad de reencontrarse con su mejor versión.

Si había un momento que podía cambiar la percepción de su segunda etapa con Chivas, ese llegó en el partido decisivo ante Cruz Azul. Con el Rebaño jugándose la eliminación, “Chicharito” tuvo en sus pies la oportunidad de redención desde el manchón penal. El desenlace fue cruel, pues falló. Ese error no sólo significó un golpe anímico para el equipo, sino que terminó por sepultar las últimas esperanzas y, simbólicamente, también hundió su regreso al club.

A la escasez de goles y minutos se sumaron las controversias extra-cancha. Durante su paso por Chivas, “Chicharito” se vio envuelto en declaraciones que incendiaron las redes sociales por su tono polémico y por interpretarse con tintes misóginos.

Lejos de ayudar a recomponer su imagen, estos episodios terminaron por desgastar aún más la relación con un sector de la afición, que pasó de la ilusión al desencanto.

Hoy, todo indica que Javier Hernández se marchará de Chivas por la puerta de atrás. La segunda etapa de “Chicharito” con el Deportivo Guadalajara quedará en la memoria como una de las grandes decepciones recientes del club.

Se mantiene la “maldición” del sexto lugar

En este Apertura 2025 el Guadalajara terminó la clasificación de la fase regular en la sexta posición con 29 puntos.

Sin embargo, desde que se disputan los torneos cortos en el futbol mexicano (1996), los equipos que terminan en ese puesto no han logrado coronarse, y tras la eliminación de Chivas a manos de Cruz Azul, la “maldición” sigue viva.

CT