Chivas vs Cruz Azul: ¿Habrá lluvia a la hora de la Semifinal?

Este sábado 16 de mayo, las Chivas y el Cruz Azul volverán a enfrentarse en la semifinal de vuelta del Clausura 2026, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Jalisco a las 19:07 horas.

El Rebaño Sagrado y La Máquina igualaron 2-2 en el partido de ida celebrado en el Estadio Banorte, por lo que la serie permanece completamente abierta. Los dirigidos por Milito buscarán una victoria o incluso un empate para asegurar su pase, mientras que los cementeros están obligados a ganar si quieren mantenerse en la pelea por el título.

Durante el encuentro de ida se registraron lluvias en la Ciudad de México horas antes del silbatazo inicial; sin embargo, las condiciones mejoraron y el partido pudo desarrollarse sin complicaciones.

Ahora, la atención está puesta en el clima que se espera para el sábado en Guadalajara, ya que las altas temperaturas podrían influir en el desarrollo del encuentro.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, para las 19:00 horas del sábado 16 de mayo en Guadalajara se espera un ambiente cálido, con temperatura aproximada de entre 27 y 29 grados Celsius, cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvia durante el inicio de la noche.

Además, se prevé viento ligero y condiciones estables, por lo que no se esperan afectaciones por lluvia para el partido entre Chivas y Cruz Azul en el Estadio Jalisco.

MF