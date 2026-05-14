Este miércoles se jugó la semifinal de Ida del Clausura 2025 de la Liga MX entre Cruz Azul y Chivas, partido que terminó con marcador de 2-2 y que se vio envuelto en la polémica arbitral.

La polémica volvió a encender el debate, luego de una jugada dentro del área entre Bryan González y Christian Ebere, por lo que generó opiniones divididas entre aficionados y analistas.

Uno de los que se pronunció fue el periodista deportivo David Medrano, quien cuestionó el trabajo del central Maximiliano Quintero y del cuerpo arbitral, al considerar que se desaprovechó la oportunidad de revisar correctamente la acción desde el VAR.

“Me parece que el cuerpo arbitral, tanto Chavita Pérez, que estaba en el VAR, como Maximiliano Quintero, dejaron ir una gran oportunidad; al ser penalti es totalmente revisable y entonces el árbitro tendría que haber ido y ahí cerciorarse”, señaló Medrano.

El comunicador añadió que, tras observar la repetición en el monitor, el silbante pudo haber tomado una decisión más clara sobre la jugada. Sin embargo, dejó en claro que, desde su perspectiva, la acción no debía sancionarse como penal.

“Si después de verla a él le parece que es penalti, pues penalti se queda, ¿no? Si después de verla en las repeticiones, pero la ve de una y después es lo que le diga el bar”, comentó.

“A mí particularmente me parece que no era penalti”, finalizó.

Chivas recibirá a Cruz Azul el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco en punto de las 19:07 horas centro de México.

Al Rebaño le basta con un empate para avanzar a la final, mientra que la Máquina tendrá que ganar el partido por cualquier marcador para pasar.

MF