Elena Rybakina superó en tres sets de 6-4, 4-6, 6-4 a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka , con remontada en la última manga estando 0-3, para levantar su primer trofeo del Abierto de Australia 2026, cobrando venganza de la final que perdió en 2023 en la Rod Laver Arena.

La kazaja ahora presume en sus vitrinas dos trofeos de Grand Slam, sumado al que ganó en Wimbledon en 2022 y, en cuanto a derrotas en partidos finales de Major, solo tiene aquella en Melbourne hace tres años a manos de la bielorrusa.

En total, además de los dos triunfos en los torneos grandes, la tenista de 26 años ha conseguido 11 títulos a nivel profesional en 22 finales que ha disputado: las Finals de 2025, dos WTA1000 en Indian Wells y Roma en 2023, cinco WTA 500: Ningbo y Strasbourg el año pasado y Brisbane, Abu Dhabi y Stuttgart en 2024, además del título en el desaparecido Abierto de Bucarest, sumando 280 puntos en 2019, año en el que entró al Top 100 del circuito y fue nominada a Recién Llegada del año.

Con el triunfo en el Abierto de Australia 2026, escalará dos posiciones y el lunes, en las nuevas clasificaciones de la WTA, aparecerá como la número tres del circuito, empatando la mejor posición que ha alcanzado en el ranking y que no había podido recuperar desde enero del 2024.

En su registro personal está a una victoria más de llegar a las 400 en toda su carrera, mientras que ha perdido en 163 ocasiones, contando los partidos de este 2026 que ha iniciado con nueve victorias (dos en Brisbane y siete en Australia) y una derrota (Brisbane). Se estima que con la ganancia de su reciente coronación, de 2.75 millones de dólares (MDD), supere los 26 MDD recibidos en su carrera.

