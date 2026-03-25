Chivas vs Atlas: precios y dónde comprar boletos para el Clásico Tapatío amistoso

El próximo 29 de marzo, las Chivas y el Atlas se enfrentarán en un partido amistoso que se realizará en el BMO Stadium. Este encuentro se llevará a cabo durante la pausa de actividades oficiales por la Fecha FIFA, por lo que no forma parte de una competencia formal ni otorga puntos en la tabla.

Aunque se trata de un partido de exhibición, el evento ha generado interés entre aficionados que viven en Estados Unidos, especialmente entre quienes tienen vínculos con la ciudad de Guadalajara. Se espera la asistencia de miles de personas que buscan presenciar este enfrentamiento en un ambiente distinto al habitual.

Antes del inicio del partido, se realizará un evento llamado Tapatío Fest, el cual estará enfocado en la cultura del estado de Jalisco. En este espacio habrá comida tradicional, presentaciones musicales en vivo, exhibiciones relacionadas con ambos equipos y la participación de figuras vinculadas a su historia. La intención es ofrecer una experiencia más amplia que combine entretenimiento y elementos culturales.

Desde el punto de vista deportivo, este tipo de encuentros permite a los equipos mantenerse activos durante la pausa internacional. También sirve como una oportunidad para realizar ajustes en sus alineaciones y observar el desempeño de distintos jugadores antes de retomar sus compromisos oficiales.

IMAGO7

Fecha, horario y sede del evento

El partido entre Chivas y Atlas está programado para el domingo 29 de marzo a las 18:30 horas (tiempo local) en el BMO Stadium.

Las personas interesadas en asistir pueden adquirir sus entradas a través de plataformas de venta como StubHub, donde se ofrece información sobre disponibilidad.

Costos

ESPECIAL/StubHub

El precio de los boletos varía según la ubicación dentro del estadio. Existen diferentes opciones, lo que permite a los asistentes elegir de acuerdo con sus preferencias y presupuesto. Puedes consultar los costos y hacer tu compra dando clic aquí.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

