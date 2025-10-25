Una de las grandes virtudes del Club Deportivo Guadalajara para lograr un resultado tan abultado en el Clásico Tapatío fue la contundencia que presentaron sus jugadores, en especial Armando González. Para José Manuel “Chepo” de la Torre, director técnico y ex futbolista, Chivas presentó una fluidez en su juego que Atlas no supo cómo frenar, eso acompañado de una ofensiva letal, fue la diferencia para que los rojiblancos salieran victoriosos.

“Tenía rato de no ver a Chivas con esa fluidez y tranquilidad de hacer un buen partido. Lo primero que hicieron bien fue ser muy prácticos, jugaron fácil, unos o dos toques y estuvieron bien distribuidos. Se vio muy claro que estudiaron a Atlas para poderlos eludir, basándose principalmente en el juego a dos toques. Eso les dio la oportunidad de abrir espacios y de poder tener oportunidades claras de gol. Y lo más importante, que esas oportunidades de gol las supieron aprovechar, es decir, fueron contundentes".

“Presentar esa contundencia es lo que hizo la diferencia y fue la misma que no tuvieron contra Querétaro. Ahora, lo hicieron muy bien, a pesar de la presión y de las circunstancias, de venir con una derrota de ese partido anterior, lo supieron resolver bien. Creo que, la modificación de Diego Campillo, de hacerlo un central lateral, le dio sólidez defensiva que no tuvo con Querétaro, ahora sí lo hizo bien con Atlas. Pero, lo mejor de todo, insisto, fue esa circulación de jugar rápido, uno o dos toques y de saber perfectamente en dónde estaban sus compañeros para producir jugadas de gol”, dijo Chepo.

Respecto al conjunto rojinegro mencionó que intentó replicar lo realizado frente a León, sin embargo, la presión alta que ejerció el Rebaño, le impidió mostrarse certero a la hora de ir al frente, por lo que los espacios que le otorgaron a los locales fueron suficientes para verse vulnerados.

“Atlas el partido pasado contra León lo hizo muy bien. Esperó al rival, lo desesperó e hizo valer sus condiciones. Ahora con Chivas no le funcionó, quisieron ir a apretar y forzar circunstancias hacia frente, y eso le abrió a Chivas los espacios para poderlos aprovechar y verse en desventaja atrás".

“Atlas había hecho bien en hacer un bloque de atrás hacia adelante y provocar jugadas de gol en las circunstancias donde pudieran aprovechar las virtudes de sus atacantes. Ahora no, Chivas lo supo solventar a base de jugar rápido, práctico, y se eludió, y eso provocó espacios para poder producir jugadas de gol y las supieron aprovechar. Me llamó mucho la atención que ese ritmo lo supieron mantener constantemente”, señaló De la Torre.

