Perder un Clásico es muy doloroso: Diego Cocca

El director técnico del Atlas sufrió su primera derrota abultada frente al Guadalajara

Por: Freddy Ramírez

Diego Cocca reconoció que perder un Clásico Tapatío es especialmente doloroso. IMAGO7.

Después de caer por goleada 4-1 ante Chivas, el director técnico del Atlas, Diego Cocca, sufrió su primera derrota abultada frente al Guadalajara y reconoció que perder un Clásico Tapatío es especialmente doloroso.

“Perder un Clásico siempre es doloroso. Pero acá me conocen y el mensaje es el mismo. Si nos hubiera tocado ganar, también habría dicho que estamos armando un equipo y que es difícil. Nos propusimos mejorar día a día. Si no salen los resultados y el equipo no funciona, hay que seguir rehaciendo. Lo que no está permitido es bajar los brazos. Quedan dos partidos; el objetivo es que el equipo compita y ver hasta dónde le alcanza”, señaló.

Asimismo, reconoció que su equipo no estuvo conectado durante el encuentro, por lo que atribuyó la goleada a un tema de mentalidad entre sus jugadores.

“Son opiniones, cada uno puede opinar. Nosotros tratamos de hacer lo mejor posible, de encontrar soluciones y poner el mejor once. El equipo no estuvo. Fue un tema de mentalidad y debemos trabajarlo. Seguiremos trabajando puertas adentro”, agregó.

Finalmente, enfatizó que se encuentra en un proceso de reconstrucción del equipo, buscando consolidar una nueva mentalidad y un mejor funcionamiento. Envió además un mensaje a la afición rojinegra, asegurando que continuarán trabajando para tener un equipo competitivo.

“Parte de lo que hablo es esto: construir un equipo con otra mentalidad, otro funcionamiento, que se sostenga en el tiempo y cumpla con su trabajo. Sé que es doloroso, pero seguiremos trabajando para revertirlo, como lo hicimos aquella vez que me senté acá. Tenemos que trabajar para volver a formar un equipo competitivo; necesitamos tiempo y apoyo, y a partir del lunes nos pondremos a trabajar”, concluyó.

