El Real Madrid supera al Barcelona y se lleva el clásico

Este domingo, las anotaciones de Kylian Mbappé y Jude Bellingham le dieron al Real Madrid la victoria en el clásico contra Barcelona.

El Real Madrid se llevó tres puntos vitales en su lucha por el título, regalando una gran alegría a su afición, que celebró con euforia el haber vencido en el césped al rival más importante, al que ya le lleva cinco puntos de diferencia.

La escuadra de Xabi Alonso, que salía como favorita por el momento que vive y las bajas del equipo culé, cumplió con los pronósticos y, de la mano de sus estrellas, encontró la contundencia necesaria para dejar sin respuesta al rival.

Te puede interesar: Chivas logra ESTA posición en la tabla general tras ganar el Clásico Tapatío

El buen partido del equipo blanco tuvo muy rápida recompensa para los locales, quienes, ante un par de acercamientos, encontraron la primera anotación del encuentro en los pies de Kylian Mbappé.

La estrella francesa aprovechó la mala marcación de la defensa y, con velocidad, se colocó frente a Wojciech Szczęsny, definiendo de gran forma para causar la locura (22’).

El gol del Real Madrid le permitió controlar el balón y entrar en exceso de confianza, situación que fue aprovechada por los blaugranas, quienes, con una presión alta, recuperaron un balón y encontraron el empate en los pies de Fermín López (38’).

Con la celebración del empate todavía fresca, el Real Madrid respondió de inmediato, luego del tanto de Jude Bellingham, quien se encontró con un balón y el arco vacío para recuperar la ventaja (43’).

Luego de un primer tiempo de locura, Barcelona salió con otra actitud, pero todos los esfuerzos fueron en vano, al no lograr la igualdad e incluso salvarse del tercero ante el fallo de un penalti de Mbappé, que, junto a sus compañeros, no pudo volver a causar daño al portero polaco, quien fue la figura de los catalanes.

Lee también: La Máquina doblega a los Rayados

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

