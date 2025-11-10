Chivas vs América: fecha y horario para la semifinal de la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil entra en su etapa decisiva con las semifinales, partidos de los que hoy se dieron a conocer las fechas y horarios en que se disputarán.

Por un lado, está el esperado choque entre Chivas y América, uno de los más intensos del futbol mexicano. Del otro, la serie entre Tigres y Cruz Azul. Estos dos arrojarán a los finalistas del Torneo Apertura 2025.

La serie entre Cruz Azul y Tigres abrirá las semifinales de la Liga MX Femenil Apertura 2025, con el partido de ida programado para el jueves 13 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario a las 18:00 horas. El encuentro podrá verse en ViX y en las plataformas oficiales de la Liga BBVA Femenil a través de Facebook y YouTube, en un duelo donde las felinas buscarán imponer su jerarquía ante una Máquina que vive su mejor temporada.

La vuelta se disputará el domingo 16 de noviembre en el Estadio Universitario, a las 17:00 horas, con transmisión por YouTube, Estrella TV, Telemundo y FOX Sports.

El encuentro de ida entre Chivas y América femenil se disputará el jueves 13 de noviembre en el Estadio AKRON, en Guadalajara, Jalisco, a las 20:07 horas. El partido podrá verse en Prime Video, Tubi y Telemundo.

La vuelta se jugará el domingo 16 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde el América buscará cerrar la eliminatoria ante su afición. El duelo está programado para las 19:00 horas y se transmitirá por los canales Nueve, TUDN, ViX y los oficiales de la Liga BBVA Femenil en redes sociales.

Semifinales - Liga MX Femenil Apertura 2025

Partidos de Ida

Jueves 13 de noviembre

Cruz Azul vs Tigres

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 18:00 horas

Transmisión: ViX, Liga BBVA Femenil

Chivas vs América

Estadio: Akron

Hora: 20:07 horas

Transmisión: Prime Video, Tubi, Telemundo, Liga BBVA Femenil

Partidos de Vuelta

Domingo 16 de noviembre

Tigres vs Cruz Azul

Estadio: Universitario

Hora: 17:00 horas

Transmisión: YouTube, Estrella TV, Telemundo, FOX Sports

América vs Chivas

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Nueve, TUDN, ViX, Liga BBVA Femenil

