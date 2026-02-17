Chivas vs América: fecha y horario del Clásico Nacional en la Liga MX Femenil

Tras la celebración del Clásico Nacional varonil entre Guadalajara y América, el Estadio Akron volverá a ser escenario de un duelo de alto perfil. El próximo 22 de febrero se disputará una nueva edición del Clásico Nacional Femenil, donde las escuadras de la rama femenil medirán fuerzas una vez más.

Chivas Femenil y América Femenil protagonizarán el enfrentamiento número 31 de esta rivalidad. El encuentro corresponde a la jornada 10 de la Liga MX Femenil y se llevará a cabo en el Estadio Akron, por lo que la ciudad de Guadalajara continuará con el ambiente festivo durante la semana.

Fecha y sede del partido

Las y los aficionados que deseen asistir o disfrutar el partido desde casa, ya pueden apartar la fecha: el partido se jugará el 22 de febrero. El inmueble elegido para albergar el duelo es el Estadio Akron, recinto que recientemente fue sede del enfrentamiento en la rama varonil y que ahora recibirá el choque femenil.

Horario del Clásico Nacional Femenil

El inicio del partido está previsto para las 17:00 horas, tiempo del centro de México. De esta manera, seguidores de ambos equipos podrán acudir al estadio o seguir la transmisión desde casa. Cabe señalar que el conjunto rojiblanco se mantiene invicto como local en lo que va del torneo.

¿Dónde ver el partido?

Los encuentros de Chivas se transmiten exclusivamente a través de Prime Video. Por ello, quienes quieran disfrutar del Clásico Nacional Femenil deberán contar con una suscripción activa a la plataforma para seguir el juego del 22 de febrero.

La cobertura y detalles sobre Chivas, América Femenil y la Liga MX Femenil pueden consultarse en las distintas plataformas de ESTADIO Deportes.

