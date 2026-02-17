La Champions League dejó atrás la fase liga y ahora inicia la disputa los playoffs de eliminación directa, una ronda previa a los octavos de final. HOY martes 17 de febrero comienzan los partidos de Ida, donde los equipos ubicados entre el noveno y el lugar 24 de la tabla general buscan su pase a la siguiente ronda.Mientras los ocho mejores clubes de la fase de liga ya esperan en octavos -entre ellos Arsenal, Bayern, Liverpool y Tottenham-, el resto pelea por mantenerse con vida en el torneo.Estos son los partidos programados para este martes 17 de febrero de 2026, junto con sus horarios y canales de transmisión en México:Todos los partidos corresponden a la Ida de los playoffs, una ronda que se disputará del 17 al 25 de febrero. Los equipos ganadores avanzarán a los octavos de final.Tras ocho partidos en la fase de liga, el Arsenal inglés terminó como líder con 24 puntos, seguido por Bayern Munich, con 21 y Liverpool con 18. También aseguraron su pase directo a octavos conjuntos como Barcelona, Chelsea, Manchester City e Inter de Milan.En contraste, equipos como Real Madrid, PSG, Juventus y Borussia Dortmund quedaron fuera del Top 8 y ahora deben superar esta instancia para seguir con vida en la competencia.Los ocho primeros ya están en octavos. Del 9 al 24 son los que disputarán los playoffs.La Champions League entra esta semana en la parte quizá más complicada, pero más emocionante del torneo. A partir de este martes, cualquier error se paga caro y cada serie se define a Ida y Vuelta. El camino hacia la final ya comenzó.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF