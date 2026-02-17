Isaac del Toro terminó lejos del ganador en la segunda etapa del UAE Tour

Malas noticias para el ciclismo mexicano hoy martes 17 de febrero. Luego de que en su primera actividad este año, como parte del UAE Tour, Isaac del Toro se quedara con una victoria, hoy el belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) impuso la ley de todo un triple campeón mundial de contrarreloj y actual campeón olímpico al imponerse en la crono de 12.2 km disputada con salida y meta en la isla de Hudayriyat, con lo que arrebató el maillot de líder al nacido en Baja California.

No hubo margen para la sorpresa y Evenepoel hizo volar el arcoíris en un recorrido de fuerza, para hombres rápidos, que se adaptó al campeón. El ciclista de Aalst, de 26 años, marcó el mejor tiempo con 13.06 minutos (56.092 km/h), superando en 6 segundos a Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) y en 12 al francés Rémi Cavagna (Groupama-FDJ).

En la primera etapa de montaña, el mexicano Isaac del Toro, quien partía como líder y uno de los grandes favoritos, quedó lejos de los mejores tiempos al finalizar en la posición 27, a 42 segundos del vencedor Remco Evenepoel, resultado que lo aleja en la clasificación general.

Remco Evenepoel vuela también en la temporada con su séptima victoria con los colores del Red Bull-BORA-hansgrohe, la número 25 en una contrarreloj individual en la categoría élite, y 27 si se incluyen las contrarrelojes por equipos.

Con este triunfo, Evenepoel se coloca al mando de la general y lanza un aviso a sus rivales, sobre todo a Del Toro, que bajó a la décima plaza, a 32 segundos del torpedo belga.

Así fue la competencia del UAE Tour este martes

El ganador de este martes salió entre los primeros y enseguida fue marcando los mejores tiempos en los pasos intermedios. Su media de velocidad y su registro en meta fueron imposibles de batir por sus rivales. Del Toro salió último, pero no encontró el golpe de pedal que le permitiera no perder un tiempo excesivo.

Al final, más de medio minuto puede ser una desventaja excesiva respecto a Evenepoel, en un estado de forma impresionante. La montaña será el juez final con dos etapas muy interesantes, pero de momento el territorio en los EAU lo ha marcado el belga.

Cita clave en Jebel Mobrah

Mañana miércoles, con la tercera etapa, llega una de las jornadas clave de este UAE Tour, con el recorrido entre Umm al Quwain y la cima de Jebel Mobrah, de 183 km. Se trata de una de las dos etapas de montaña del programa.

La primera parte del recorrido se abre camino por el desierto y la segunda, definitiva, presenta 20 km de ascenso continuo hasta la meta, con un ligero descenso entre medias. La subida al inédito Jebel Mobrah consta de 13.2 km al 8.1%. Al principio, pendientes medias del 7%; después, 6 km de gran dureza al 12%. Cita para escaladores, día para los favoritos.

