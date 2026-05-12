Chivas va por revancha ante Cruz Azul en Semifinales

Al Club Deportivo Guadalajara se le presenta una oportunidad de venganza ante Cruz Azul más pronto de lo esperado. Hace escasos seis meses, la Máquina eliminó al Rebaño de los Cuartos de Final del Apertura 2025, y ahora estos dos equipos volverán a enfrentarse en una eliminación directa , con la distinción de que esta vez se pelearán por el pase a la Gran Final del Clausura 2026.

Chivas llegó a las Semifinales luego de haber brindado un espectáculo sobre la cancha del Estadio AKRON al revertir una desventaja de dos goles contra Tigres para conseguir la remontada que fue liderada por un joven de 18 años. Santiago Sandoval se erigió como la gran figura tras anotar el doblete que le permitió al cuadro rojiblanco mantenerse con vida en la competencia.

Mientras que Cruz Azul arribó hasta esta instancia de manera un poco más asequible, ya que ganó sus dos duelos frente a Atlas, contrincante que no supuso un gran desafío. Con un global de 4-2, los celestes dejaron en el camino a los rojinegros y se encuentran motivados para intentar derrotar a otro equipo tapatío con la misión de llegar a su tercera Final en cinco años.

En el historial de fase final entre cruzazulinos y rojiblancos , la balanza se inclina ligeramente a favor del Rebaño porque de las siete ocasiones que se han cruzado en Liguilla o Repechaje, Chivas se ha impuesto cuatro veces, incluyendo la Final que ganó en la temporada 1986-87 a costa del cuadro capitalino.

Sin embargo, la Máquina registra un claro dominio en los duelos recientes ante el Guadalajara, puesto que acumulan siete juegos sin perder contra los tapatíos. La última vez que cayeron ante las Chivas ocurrió en el Apertura 2023 por un marcador de 1-0, a partir de ahí suman seis victorias y un empate. Siendo el resultado más destacado el que consiguieron en la Liguilla del torneo anterior cuando los derrotaron por un global de 3-2.

Aunado a eso, se debe de considerar que, de las tres derrotas que Chivas sufrió en la fase regular de la actual campaña, una fue precisamente contra Cruz Azul por 2-1 en la jornada 7. Por lo que, los dirigidos por Gabriel Milito deberán de ser cautelosos en su visita al Estadio Banorte .

El primer capítulo de esta llave de Semifinal se disputará este miércoles 13 de mayo a las 20:00 horas en el Coloso de Santa Úrsula.

SV