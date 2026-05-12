Revelan cuál será el nuevo club en la Liga de Expansión MX

Los Alacranes de Durango se perfilan como el principal candidato para integrarse a la Liga de Expansión MX rumbo al Apertura 2026, luego de que diversos reportes y versiones alrededor de la categoría apuntaran a movimientos para completar las franquicias participantes. Aunque todavía no existe una confirmación oficial, el club duranguense ha tomado fuerza en las últimas semanas gracias a su infraestructura, estabilidad institucional y el respaldo que mantiene de su afición .

Pese a quedarse cerca del título tras perder la final de la Liga Premier Serie A ante Deportiva Venados, el conjunto dirigido por Héctor Jair Real firmó una campaña sobresaliente que lo volvió a colocar entre los equipos más competitivos de la categoría. Alacranes finalizó como líder del Grupo 1 y acumuló 74 puntos en la fase regular, además de alcanzar nuevamente protagonismo en la liguilla y recuperar el ambiente en el Estadio Francisco Zarco.

Uno de los factores que impulsaría el regreso de Durango a la división de plata sería precisamente el Francisco Zarco, inmueble que supera la capacidad mínima requerida por la Liga de Expansión MX y que cumpliría con varios de los lineamientos necesarios para recibir una invitación. La posibilidad tomó aún más relevancia después de que surgieran versiones sobre clubes que no cumplirían con ciertos requisitos administrativos y de infraestructura para competir en la categoría.

Los rumores crecieron todavía más tras una publicación de Maclovio Yáñez, propietario de Racing de Veracruz, quien aseguró en redes sociales que “solo Durango subiría”, comentario que fue interpretado como una señal sobre el futuro inmediato del club. Aunque la decisión final dependerá de la Asamblea de Dueños de la Liga de Expansión, Alacranes ya trabaja en adecuaciones y procesos de certificación para fortalecer su candidatura y concretar un posible regreso al futbol de plata mexicano.

EL QUE SABE

Maclovio Yañez dueño de Racing y uno de los dirigentes mas poderosos de la 2da División confirma que será Durango el invitado a Expansión. pic.twitter.com/XCpgVKUvUk— david medrano felix (@medranoazteca) May 12, 2026

SV