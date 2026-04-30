Después de firmar una de sus mejores fases regulares en torneos recientes, Guadalajara llega a la liguilla con sensaciones encontradas. El equipo dirigido por Milito logró consolidar una idea de juego competitiva ; sin embargo, el contexto en el que enfrentará a Tigres está lejos de ser ideal.

El conjunto rojiblanco inicia la serie en desventaja, no solo por el antecedente inmediato —la goleada sufrida ante los felinos en temporada regular con plantel completo—, sino también por las múltiples bajas que condicionan la conformación del once inicial.

Las ausencias por convocatorias a selección, sumadas a la baja de Aguirre, obligan al cuerpo técnico a replantear tanto nombres como funcionamiento. En este escenario, Milito enfrenta un reto táctico relevante : reconfigurar su alineación sin perder la estructura que le dio resultados durante el torneo.

Una primera alternativa es apostar por un esquema más ofensivo, con mayor presencia en el área mediante dos ejes de ataque. A lo largo del torneo, este funcionamiento se probó con Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín acompañando a Armando González.

Ahora, ante la ausencia de la “Hormiga”, Milito podría optar por Sepúlveda y Marín en punta, con Efraín Álvarez como enganche por detrás. Esto derivaría en un 5-3-2 con el siguiente once: Óscar Whalley; Richard Ledezma, José Castillo, Diego Campillo, Miguel Tapías y Bryan González; Omar Govea, Rubén González y Efraín Álvarez; Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.

Otra opción es mantener el sistema habitual, ajustando únicamente las piezas. En este caso, el técnico tendría que confiar en jugadores de rotación para cubrir las ausencias , apostando por la continuidad del estilo, aunque con menor experiencia en momentos clave. Esta variante prioriza la identidad de juego, pero implica riesgos frente a un rival de alto nivel.

Bajo este planteamiento, uno de los atacantes iría al banquillo para dar entrada a un volante por derecha, posición en la que podrían aparecer Santiago Sandoval o Hugo Camberos, mientras que Efraín Álvarez regresaría a su rol natural por izquierda.

En el frente de ataque, al jugar con un solo delantero, Milito tendría que elegir entre Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, manteniendo la base defensiva y el mediocampo de recuperación sin modificaciones.

Así, el equipo conservaría su habitual 5-4-1 , con la siguiente alineación: Óscar Whalley; Richard Ledezma, José Castillo, Diego Campillo, Miguel Tapías y Bryan González; Omar Govea, Rubén González, Efraín Álvarez, Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda.

SV