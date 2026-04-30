Memo Ochoa apunta por un último baile en su sexto Mundial

Guillermo Ochoa, con 40 años de edad, está viviendo sus últimos momentos como futbolista profesional. El arquero nacido en Guadalajara colgará los guantes, no sin antes intentar lograr un hito histórico en su carrera y en el futbol internacional : estar presente en su sexta Copa del Mundo. Posteriormente, dará paso a una nueva etapa en su vida.

Ochoa tiene prácticamente asegurado su lugar en la lista definitiva de Javier Aguirre para la justa internacional, siendo una de las decisiones más polémicas de la convocatoria. Una vez que termine la participación de la Selección Mexicana, pondrá punto final a una carrera que inició el 15 de febrero de 2004 con el América, cuando sustituyó a Adolfo Ríos ante Monterrey, con apenas 18 años.

“Estaba nervioso, por supuesto. Yo sabía que el primer partido puede dejar marcados a muchos. Nunca se me va a olvidar ese día. Un día antes del partido ni siquiera dormí. Suplir a Adolfo Ríos, la figura, lo que representaba en el arco, lo que dejaba como imagen y lo que había hecho… era muy difícil”, dijo Ochoa tras su debut.

Se adueñó del arco azulcrema y ganó un título de liga , además de un Campeón de Campeones y una Concacaf Liga de Campeones en su primera etapa con el club, la cual se extendió por siete años.

En 2011 atrajo la atención del Ajaccio, y Francia fue su primer destino en Europa. Vivió tres temporadas agridulces, siendo clave en varias ocasiones para la permanencia del equipo, aunque el descenso llegó en 2014. En 116 partidos, registró 185 goles recibidos y 22 porterías en cero. Aun así, es recordado con cariño por el club y su afición.

Su actuación en el Mundial de Brasil le abrió las puertas del Málaga en España; sin embargo, su etapa de dos años no fue favorable. Carlos Kameni le ganó la titularidad y fue cedido al Granada, donde sí jugó regularmente, aunque el equipo descendió tras recibir 82 goles, una marca negativa para la institución. En total, su paso por Andalucía dejó 58 partidos, 101 goles encajados y nueve porterías en cero.

Posteriormente, llegó al Standard de Lieja en Bélgica, donde jugó de 2017 a 2019. Se consolidó como titular indiscutible, fue figura y ganó la Copa de Bélgica. Además, participó en la Europa League, disputando seis encuentros. Terminó con 113 goles recibidos en 86 partidos y 22 porterías imbatidas.

Su primera etapa en Europa concluyó cuando América lo repatrió en 2019 . Permaneció tres años más en el club como líder, aunque sin grandes éxitos, al perder la final del Apertura 2019 y la de Concacaf en 2021.

Tras el Mundial de Qatar, quedó sin contrato a los 37 años y muchos anticipaban su retiro. Sin embargo, firmó como agente libre con la Salernitana. Inició con buen rendimiento, pero la relación se deterioró. En su segunda temporada en Italia vivió uno de sus momentos más difíciles, al alcanzar la cifra de mil goles recibidos en 2024, cuando ya había perdido protagonismo en el equipo, que descendió ese mismo año.

Luego de varios meses sin rumbo, encontró una nueva oportunidad en Portugal con el recién ascendido Vila das Aves, aunque su rendimiento tampoco fue destacado, con casi dos goles recibidos por partido en 23 encuentros de liga. El equipo logró salvarse en el playoff.

Su último capítulo a nivel de clubes será con el AEL Limassol, donde ha recibido 40 goles en 26 partidos, cerrando así una carrera contrastante, especialmente en Europa. Aunque tuvo actuaciones memorables y dejó huella en algunas instituciones, también sufrió goleadas, cometió errores y descendió en tres ocasiones.

Los Mundiales y su paso por el Tri

La carrera de Guillermo Ochoa en la selección mexicana tardó en consolidarse . Fue convocado por primera vez en 2004 para eliminatorias mundialistas, pero no debutó. Su primer partido fue en un amistoso ante Hungría en 2005, mientras que su debut oficial llegó en la Copa Oro 2007 frente a Cuba.

Formó parte del plantel rumbo a Alemania 2006, aunque fue suplente de Oswaldo Sánchez. Su primer gran torneo como titular fue la Copa Oro 2009, donde se consolidó y ganó el primero de seis títulos de la zona que levantaría hasta 2025.

Continuó en eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, pero en el Mundial el titular fue Óscar “Conejo” Pérez. Tras altibajos en convocatorias, tuvo su gran oportunidad en Brasil 2014, donde brilló con actuaciones memorables.

A partir de entonces, fue titular en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Aunque no ha tenido presencia en Copas América recientes, se ha mantenido como referente en Copa Oro.

A la espera de saber si tendrá actividad en su última justa internacional, Ochoa se despedirá con 152 partidos con la selección, 154 goles recibidos y 65 porterías en cero .

México vs Brasil

El 17 de junio de 2014 es considerado uno de los mejores días en la carrera de Ochoa. México enfrentó a Brasil en la fase de grupos, con desventaja por la localía y la calidad del rival.

A los 26 minutos realizó su primera gran atajada, desviando un potente cabezazo de Neymar. En tiempo agregado del primer tiempo, evitó el gol en un mano a mano con Paulinho.

En la segunda mitad volvió a detener un disparo de Neymar y, cerca del final, realizó una espectacular atajada a quemarropa ante Thiago Silva, consolidándose como el héroe del empate en Fortaleza.

El penal de Lewandowski

Uno de los momentos más destacados de México en Qatar 2022 llegó gracias a Ochoa. En el debut ante Polonia, Robert Lewandowski tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde el punto penal tras una falta de Héctor Moreno.

El delantero ejecutó un disparo raso que Ochoa adivinó y detuvo , manteniendo el empate en un partido que terminaría sin goles.

Cronología de Memo

15 de febrero de 2004: debut profesional

Mayo de 2005: único título de liga con América

14 de diciembre de 2005: debut con selección

Agosto de 2011: llegada al Ajaccio

13 de junio de 2014: debut mundialista

Agosto de 2014: llegada al Málaga

Junio de 2016: cesión al Granada

Julio de 2017: firma con Standard de Lieja

Marzo de 2018: gana la Copa de Bélgica

Agosto de 2019: regresa al América

Diciembre de 2022: firma con Salernitana

9 de marzo de 2024: alcanza mil goles recibidos

Septiembre de 2024: firma con Vila das Aves

Septiembre de 2025: llega a AEL Limassol

Ochoa en números

Equipos: 8

Partidos: 776

Goles recibidos: 1,085

Porterías en cero: 189

Títulos: 11

Mundiales: 5

SV