Chivas tiene un jugador golpeando la puerta de Gabriel Milito para volver a ser tomado en cuenta

La situación del mediocampista Érick Gutiérrez en Chivas continúa generando versiones sobre su futuro dentro del equipo. El futbolista intenta revertir su panorama deportivo y busca volver a ser considerado por el primer equipo.

El jugador habría intentado acercarse tanto a la directiva como al entrenador Gabriel Milito para solicitar una conversación directa . Su objetivo sería explicar su postura y pedir una oportunidad para demostrar en la cancha que todavía puede aportar al funcionamiento del conjunto rojiblanco.

Pese a no entrar actualmente en los planes del cuerpo técnico, el exmediocampista del PSV Eindhoven continúa entrenando con intensidad mientras espera una señal que le permita competir nuevamente por un lugar en el plantel. La versión señala que su actitud contrasta con otros casos de futbolistas marginados del primer equipo.

Sin embargo, el intento de diálogo no habría prosperado . La misma fuente sostiene que el técnico argentino mantiene firme su postura en las decisiones deportivas, por lo que el panorama inmediato para Gutiérrez sigue siendo incierto mientras trabaja con las categorías inferiores del club.

En medio de este contexto, el futbolista también mostró en redes sociales su cercanía con algunos compañeros del plantel. En una reciente historia de Instagram apareció junto a Roberto Alvarado, José Castillo, Ricardo Marín y Richard Ledezma, con quienes coincidió en un evento fuera de las instalaciones de Verde Valle.

SV