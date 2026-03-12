Seattle golea a Vancouver en Canadá

Seattle Sounders se impuso de visita por tres goles a cero ante el Vancouver Whitecaps de Thomas Muller, en el partido que cerró los compromisos de ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

La primer anotación cayó como balde de agua fría contra los canadienses en el cierre de la primera mitad, luego de que la defensa perdiera el balón cerca del área grande, algo que Jesús Ferreira aprovechó para escaparse y asistir a Paul Arriola.

El golpe fue duro para Vancouver , que tenía minutos más cerca de la anotación con centros, disparos de media distancia e incluso con el defensa de Seattle, Nouhou Tolo salvando dramáticamente un balón que iba al arco.

Seattle recurrió a un par de latigazos en la segunda parte para hacer más daño y ampliar la ventaja. Primero en una rápida jugada por derecha en la que Kalani Kossa-Rienzi se subió a la moto para alcanzar el balón que le centró a Arriola para marcar por segunda ocasión.

Para el tercero y lapidario gol, volvieron a encontrar mal parada a la última línea de los Caps; desde el mismo costado derecho, Cristian Roldán mandó un centro que atravesó toda el área hasta que Paul Rothrock llegó para cerrar la tijera y ponerla en las redes con 20 minutos por delante en los que los Whitecaps, desesperados, no pudieron descontar.

SV