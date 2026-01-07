Chivas solo tiene un camino para desprenderse de Alan Pulido

La situación de Alan Pulido sigue sin resolverse en Guadalajara. Aunque la directiva de Chivas continúa trabajando para encontrarle acomodo en otro equipo, el principal obstáculo sigue siendo el elevado salario que percibe el futbolista, misma situación que sucede con Erick Gutiérrez.

De acuerdo con información de David Medrano, tanto Javier Mier como Alejandro Manso han ofrecido a los jugadores a distintos clubes, pero las negociaciones no han llegado a buen puerto debido a que ninguna institución interesada está dispuesta a asumir el sueldo completo.

“Sin novedad en el caso de Eric Gutiérrez Galaviz y Alan Pulido y aunque Guadalajara sigue trabajando tanto Javier Mier como la gente de Chivas, Alejandro Manso, ofreciéndolo a distintos clubes, lo han logrado llegar a feliz término por una cuestión, el alto salario de los futbolistas”, mencionó el periodista.

Hasta el momento Erick Gutiérrez y Alan Pulido continúan en Guadalajara debido a que ambos futbolistas aún tienen contrato y el club debe cumplir con el pago de sus salarios.

En la directiva rojiblanca no ven con buenos ojos la posibilidad de subsidiar más de la mitad del salario de ninguno de los dos jugadores, por lo que la estrategia es alargar las negociaciones hasta el cierre de registros, programado para mediados de febrero.

“Los clubes que muestran interés no pagan ese tipo de salarios y la única forma sería donde Guadalajara ponga más del 50% de la parte del sueldo lo que le corresponde y es lo que no quiere Chivas, por eso están tratando de alargar hasta el cierre de registros que es a mediados del mes de febrero”.

Mientras tanto, ambos futbolistas siguen formando parte del plantel y el club está obligado a cumplir con sus contratos, en espera de que en las próximas semanas aparezca una solución que permita destrabar una de las novelas del mercado para Chivas.

MF