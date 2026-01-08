Jueves, 08 de Enero 2026

Deportes |

Armando González está en la mira del futbol brasileño

Se especula que el delantero del Guadalajara es buscado por el Clube do Remo, que dirige Juan Carlos Osorio en la Primera División de Brasil

Por: SUN .

González fue el jugador más productivo de Chivas en el torneo Apertura 2025, con 12 goles y una asistencia en 18 partidos. IMAGO7/H. Ramírez

Luego de ser nombrado el mejor jugador del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Armando 'Hormiga' González ha despertado el interés no sólo de clubes del futbol mexicano, sino también del extranjero.

Reportes provenientes de Brasil señalan que Juan Carlos Osorio, viejo conocido del balompié nacional, habría solicitado a la directiva de su equipo presentar una oferta por el joven atacante de Chivas.

El estratega colombiano busca reforzar al Clube do Remo, equipo de la Primera División brasileña, que terminó la temporada pasada en la decimoquinta posición y necesita mayor dinamismo ofensivo.

Osorio es reconocido por su capacidad para detectar talento joven y brindarle proyección internacional, algo que podría beneficiar al futbolista de 22 años.

Entre sus apuestas más recientes destaca Gilberto Mora con Xolos, cuyo rendimiento lo llevó a llamar la atención incluso del Real Madrid. Además, durante su etapa con la Selección Mexicana, Osorio dio protagonismo a Hirving 'Chucky' Lozano en el Mundial de Rusia 2018, impulsando una carrera que lo llevó del Pachuca a Europa y posteriormente a la MLS.

Otro caso es el de Jesús Gallardo, quien bajo su gestión con el Tri continuó una carrera exitosa que incluye un título con Monterrey y el bicampeonato con Toluca.

