El duelo entre Mazatlán y Juárez abre el telón del Clausura 2026 dentro de la Jornada 1 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con objetivos distintos tras lo ocurrido en el torneo anterior. Aquí te contamos a qué hora empieza el partido y dónde podrás verlo EN VIVO.

Este viernes se vivirá un duelo intenso en la cancha del Estadio El Encanto entre dos equipos que parten desde contextos distintos en el Clausura 2026.

Mazatlán vs Juárez: Así llegan los equipos a la J1 del Clausura 2026

El conjunto sinaloense busca dejar atrás un torneo gris, marcado por la irregularidad bajo el mando de Robert Dante Siboldi. Para este nuevo semestre, Mazatlán inicia una etapa distinta con Christian Ramírez como su nuevo técnico.

Mazatlán FC cerró el torneo pasado en la posición 16 de la tabla general, con 14 puntos, producto de dos victorias, ocho empates y siete derrotas. En el balance ofensivo y defensivo, el equipo sinaloense anotó 20 goles y recibió 29, para una diferencia de menos nueve que reflejó sus problemas de regularidad a lo largo del certamen.

Los Bravos firmaron su mejor torneo al clasificar por primera vez a la Liguilla vía Play-In, mostrando solidez y competitividad.

Juárez finalizó la fase regular del Apertura 2025 en la octava posición con 23 puntos, tras sumar seis victorias, cinco empates y siete derrotas. En el apartado ofensivo y defensivo, el conjunto fronterizo marcó 27 goles y recibió 28, para una diferencia de menos uno. Contrario al Mazatlán, su cierre de torneo fue destacado, ya que logró avanzar a los Cuartos de Final a través del Play-In, instancia en la que finalmente fue eliminado por Toluca.

En el Apertura 2025, estos equipos se enfrentaron en la J7 en la frontera. Juárez se impuso 1-0 con gol de Óscar Estupiñán, en un partido donde Mazatlán desperdició varias opciones claras.

Dónde ver EN VIVO el partido Mazatlán vs Juárez de la J1 – Liga MX

Este viernes 9 de enero, Mazatlán recibe a Juárez por la J1 del Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 18:00 horas en el Estadio El Encanto, en Mazatlán, Sinaloa, y podrá verse en televisión y plataformas oficiales. Además, podrás seguir el minuto a minuto y el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Viernes 9 de enero, 18:00 horas

Viernes 9 de enero, 18:00 horas Estadio: Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Transmisión: FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

