Liga MX: El Clausura 2026 se jugará a toda prisa

El futbol mexicano se prepara para vivir uno de sus semestres más intensos y vertiginosos de la historia reciente. El Clausura 2026, que inicia mañana, no será una competencia ordinaria; su desarrollo estará marcado por una gestión del tiempo extrema debido a la organización de la Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

La razón principal de este calendario “apresurado” es la exigencia de la FIFA para que los estadios mundialistas, especialmente los estadios Azteca, AKRON y BBVA, sean entregados con semanas de antelación. El “Coloso de Santa Úrsula”, que albergará la gran inauguración el 11 de junio, requiere un periodo de exclusividad para adecuaciones finales y protocolos de seguridad, lo que obliga a la Liga MX a comprimir su actividad.

Para cumplir con los plazos, el torneo se jugará en un formato compacto que elimina el play-in, regresando a la clasificación directa de los ocho mejores a la liguilla. Esto obligará a los equipos a mantener una regularidad impecable, ya que las jornadas dobles serán la constante durante los escasos cuatro meses y medio de competencia.

Con la final programada para el 24 de mayo, la liga cerrará apenas 18 días antes del inicio de la Justa Mundialista.

Este escenario supone un reto físico monumental para los jugadores y un desafío logístico para los clubes, quienes deberán gestionar sus plantillas en un torneo donde cada error se pagará caro debido a la falta de descanso prolongado entre partidos a lo largo del certamen.

Se va el play-in... por ahora

La noticia más relevante para la justicia deportiva (y la carga física) es que en este Clausura 2026 NO habrá Play-In, clasificarán solo los primeros ocho equipos de la tabla general avanzarán a la liguilla.

Del primer al octavo sitio van directo a cuartos de final. Se eliminó la reclasificación para ahorrar una semana de calendario y permitir que los jugadores convocados por Javier Aguirre se concentren con la Selección Mexicana a partir del 1 de mayo.

Como “compensación” por la falta de play-in, se permitirá que los equipos utilicen hasta 9 jugadores no formados en México (extranjeros) simultáneamente en la cancha durante la liguilla.

