Chivas será el más afectado con reglas de la próxima Liguilla

Tras la derrota de Chivas ante Cruz Azul , que le costó la salida del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el Rebaño Sagrado regresó a actividades este miércoles 10 de diciembre para iniciar con los exámenes médicos y partidos de preparación rumbo a un Clausura 2026 que no pinta en favor del club de Guadalajara .

Este día han iniciado los preparativos de Chivas de cara al Clausura 2026, que incluyen exámenes médicos y cuatro partidos de pretemporada. Además, el club de Guadalajara se encuentra muy activo en el mercado de pases para terminar de cerrar altas y bajas para el siguiente torneo, pero el próximo semestre podría marcar un parteaguas para la escuadra de Verde Valle por una modificación en las reglas del certamen de la Liga MX.

Afectaciones para Chivas en el Clausura 2026

El año próximo se jugará el torneo de la Liga MX al mismo tiempo que el Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá, por lo que el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre , ha solicitado que la Liguilla del Clausura 2026 se juegue sin seleccionados. Aunado a esto, la Liga MX ha establecido que en el próximo torneo semestral podrán jugar hasta nueve extranjeros al mismo tiempo.

Con estas condiciones sobre la mesa, pareciera que el Rebaño Sagrado es el más afectado, pues cuenta solamente con mexicanos desde 1908. Estas condiciones podrían significar un potencial peligro para el equipo de Guadalajara en la Fase de Liguilla.

Expertos en futbol ya cuestionan que esta regla mantendría a Chivas desequilibrado con respecto a sus rivales en el campo de juego. También han señalado que esta norma pone en crisis la filosofía que ha caracterizado al equipo de Guadalajara en un nuevo contexto globalizado del balompié.

Expertos han comenzado a debatir si ya es momento de que el Rebaño Sagrado deje atrás su tradición nacionalista y abra las puertas de Verde Valle para talentos extranjeros, quienes generarían competencia interna, elevando el rendimiento mexicano y cubriendo vacíos posicionales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF