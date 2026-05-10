Chivas volverá al Jalisco para una Liguilla 16 años después

El Guadalajara volverá al Estadio Jalisco para disputar una fase final del futbol mexicano después de 16 años, en un regreso cargado de historia, nostalgia y recuerdos agridulces para la institución rojiblanca.

Obligado a dejar temporalmente el Estadio AKRON por los trabajos de adecuación rumbo a la Copa del Mundo 2026, el Rebaño Sagrado afrontará la Liguilla en el histórico Coloso de la Calzada Independencia , escenario donde vivió algunas de sus noches más memorables, pero también dolorosas eliminaciones.

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¿Cuánto tiempo pasó para que Chivas regresara al Estadio Jalisco?

La última ocasión en la que Chivas disputó una semifinal en el Estadio Jalisco fue durante el Torneo Apertura 2007. En aquel certamen, el Guadalajara venció 1-0 al Atlante en el partido de ida celebrado en el inmueble tapatío; sin embargo, en la vuelta los Potros de Hierro igualaron el marcador global al imponerse también 1-0 y avanzaron a la siguiente ronda gracias a su mejor posición en la tabla.

Mientras tanto, la más reciente Liguilla que Chivas jugó oficialmente en el Estadio Jalisco ocurrió en el Torneo Bicentenario 2010, cuando se enfrentó a Monarcas Morelia en una situación muy parecida a la actual, marcada por las ausencias de varios futbolistas convocados a la Selección Mexicana.

En aquella ocasión, Javier Aguirre llamó al combinado nacional a Luis Ernesto Michel, Jonny Magallón, Francisco Javier Rodríguez, Alberto Medina y Javier Hernández, dejando al Guadalajara disminuido para afrontar la fase final.

El panorama terminó siendo complicado para el Rebaño. Chivas cayó 4-2 ante Morelia en el partido de ida disputado en el Estadio Morelos y posteriormente volvió a perder, ahora 1-0 en el Estadio Jalisco, quedando eliminado con un contundente marcador global de 5-2.

Ahora, más de una década después, el conjunto rojiblanco regresará al Jalisco atravesando uno de sus mejores momentos jugando como local. Guadalajara presume una racha de 14 partidos consecutivos sin perder en casa, producto de 11 victorias y tres empates, consolidando al Estadio AKRON como una auténtica fortaleza durante los últimos siete meses.

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La última derrota de Chivas como local ocurrió el 20 de septiembre de 2025, cuando Toluca se impuso por marcador de 3-0 dentro del Clausura 2025. Desde entonces, el equipo ha logrado construir una importante solidez futbolística y emocional frente a su afición.

Ahora, el principal reto para el Guadalajara será trasladar esa fortaleza al Estadio Jalisco en el momento más importante del campeonato.

Pese al cambio de sede, el técnico Gabriel Milito aseguró que la esencia del equipo y la conexión con la afición permanecerán intactas sin importar el inmueble donde jueguen.

“Nos sentimos super cómodos con nuestra gente, con nuestra afición; la conexión está, pero más allá de trasladarnos al Jalisco, la conexión va a seguir estando. Los jugadores se van a seguir brindando por el escudo al máximo. Todos los que somos parte hoy de Chivas daremos el máximo para representar de la mejor manera posible al club. Esa conexión debe fortalecerse y este tipo de eliminatorias seguramente lo produzca”, aseguró el estratega rojiblanco.

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