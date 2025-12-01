Chivas rompe filas tras la eliminación ante Cruz Azul

Después del duro golpe que significó la eliminación ante Cruz Azul, el Guadalajara dio por concluido su semestre este lunes con una reunión interna en las instalaciones de Verde Valle. Tras el cierre anticipado del torneo, la directiva y el cuerpo técnico convocaron al plantel para una última charla antes de iniciar el receso.

Desde primeras horas de la mañana comenzaron a presentarse los jugadores citados a las 10:30 horas. La atmósfera fue tranquila, sin grandes multitudes ni ruido mediático, mientras cada futbolista ingresaba al complejo para recibir indicaciones finales y recoger sus pertenencias.

Uno de los primeros en llegar fue Javier “Chicharito” Hernández, quien, esta vez, sorprendió al hacerlo sin escoltas y en un vehículo particular, algo inusual desde su regreso a la Liga MX. Su arribo discreto contrastó con las medidas de seguridad que lo habían acompañado semanas atrás.

También estuvo presente Amaury Vergara, propietario del club, quien acudió para acompañar al plantel en el cierre del torneo.

Tras poco más de una hora dentro de Verde Valle, los jugadores comenzaron a retirarse. Algunos utilizaron la puerta principal, mientras que otros optaron por salidas alternas para evitar aglomeraciones. Entre ellos, tanto Vergara como Hernández abandonaron el lugar por accesos secundarios.

El Guadalajara tendrá ahora un descanso de alrededor de 11 días, periodo destinado a reponer la carga física y mental del torneo. Una vez concluido el descanso, el equipo deberá reportarse nuevamente para someterse a los exámenes médicos correspondientes y dar inicio a la pretemporada, tentativamente, el lunes 15 de diciembre.

