En medio de diversas versiones difundidas en redes sociales sobre los posibles grupos de inversión involucrados en el proceso de adquisición del equipo Atlas FC, Orlegi Sports emitió un comunicado oficial en el que negó cualquier relación o acercamiento con el fondo Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C., así como con empresas asociadas a dicho grupo.

“Orlegi Sports aclaró que el fondo Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C., así como cualquier empresa relacionada con dicho grupo, no ha tenido contacto con la organización ni forma parte del proceso de transacción relacionado con Atlas”, señaló.

En el mismo comunicado, Grupo Orlegi dio a conocer que la información que vinculaba al fondo de inversión de Bahréin con las negociaciones fue descartada directamente al periodista que dio a conocer dicha información, previo a que esta se publicara en plataformas digitales.

Sin embargo, pese al desmentido inicial, el contenido comenzó a circular ampliamente, generando especulaciones sobre los posibles participantes en el proceso que inició meses atrás.

“La empresa señaló que esta precisión fue hecha directamente al autor de la información antes de que fuera difundida en redes sociales. Asimismo, reiteró que la operación anunciada el pasado 15 de julio continúa avanzando conforme a lo previsto y que actualmente participan diversos grupos interesados”, se aclaró en el comunicado.

Orlegi Sports reiteró que la operación relacionada con la venta del equipo, anunciada el pasado 15 de julio, continúa avanzando conforme al plan establecido. Aunque se han manejado diversos nombres en medios y redes sociales, el grupo enfatizó que solo ciertos actores, cuya identidad no se ha divulgado por motivos de confidencialidad, participan activamente en la transacción.

La empresa destacó que la transparencia y la precisión informativa son fundamentales en este tipo de procesos, especialmente cuando involucran decisiones estratégicas y movimientos corporativos de alto impacto. Por ello, consideró necesario emitir un mensaje público que desactive rumores y evite desinformación entre la afición, los medios y el entorno futbolístico mexicano.

Finalmente, Orlegi Sports aseguró que compartirá los resultados del proceso en cuanto este haya concluido, subrayando su compromiso de mantener una comunicación clara y oportuna con la comunidad futbolística y con los seguidores del club.

