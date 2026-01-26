El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa con la actividad de la Jornada 4 tras el parón por los duelos amistosos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia; esta se disputará del viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero. Tras tres fechas, Chivas aparece como líder del campeonato, seguido por Toluca y Monterrey, mientras que en la parte baja equipos como Santos y Mazatlán buscan reaccionar para no seguir en el fondo. La agenda de partidos permitirá seguir la actividad mediante señal abierta, televisión de paga y plataformas de streaming.

Entre los partidos más destacados de la J4 sobresale el Puebla vs Toluca, con los Diablos Rojos defendiendo los primeros lugares y levantando el telón del fin de semana; el choque entre América y Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes; así como el duelo entre San Luis y Chivas, donde el Rebaño intentará mantener el liderato; además Atlas recibirá a Mazatlán en el primer duelo del segundo día de actividades.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026

Los fanáticos de la Liga MX podrán ver los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas digitales disponibles en México, de acuerdo con cada encuentro.

Además, en EL INFORMADOR encontrarás la cobertura completa de la J4, con resultados actualizados, Tabla General, estadísticas y la información más relevante de la Liga MX.

Calendario de partidos Jornada 4 Clausura 2026 - Liga MX

Viernes 30 de enero de 2026

Puebla vs Toluca

Sede: Estadio Cuauhtémoc, 19:00 horas

Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Pumas vs Santos

Sede: Estadio Olímpico Universitario, 21:00 horas

Transmisión: ViX Premium

Juárez vs Cruz Azul

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, 21:06 horas

Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Sábado 31 de enero de 2026

Atlas vs Mazatlán

Sede: Estadio Jalisco, 17:00 horas

Transmisión: ViX Premium

San Luis vs Chivas Guadalajara

Sede: Estadio Alfonso Lastras, 17:00 horas

Transmisión: ESPN, Disney+ Premium

Monterrey vs Xolos

Sede: Estadio BBVA, 19:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium

León vs Tigres

Sede: Estadio León, 19:00 horas

Transmisión: FOX One

América vs Necaxa

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, 21:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium

Domingo 1 de febrero de 2026

Querétaro vs Pachuca

Sede: Estadio La Corregidora, 17:00 horas

Transmisión: FOX One

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del centro de México

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF