El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa con la actividad de la Jornada 4 tras el parón por los duelos amistosos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia; esta se disputará del viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero. Tras tres fechas, Chivas aparece como líder del campeonato, seguido por Toluca y Monterrey, mientras que en la parte baja equipos como Santos y Mazatlán buscan reaccionar para no seguir en el fondo. La agenda de partidos permitirá seguir la actividad mediante señal abierta, televisión de paga y plataformas de streaming.Entre los partidos más destacados de la J4 sobresale el Puebla vs Toluca, con los Diablos Rojos defendiendo los primeros lugares y levantando el telón del fin de semana; el choque entre América y Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes; así como el duelo entre San Luis y Chivas, donde el Rebaño intentará mantener el liderato; además Atlas recibirá a Mazatlán en el primer duelo del segundo día de actividades.Los fanáticos de la Liga MX podrán ver los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas digitales disponibles en México, de acuerdo con cada encuentro.Además, en EL INFORMADOR encontrarás la cobertura completa de la J4, con resultados actualizados, Tabla General, estadísticas y la información más relevante de la Liga MX.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del centro de México----*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF