Lunes, 26 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Dónde ver EN VIVO los partidos de la J4 del Clausura 2026

Regresa el futbol mexicano luego del parón por los amistosos de la Selección Mexicana

Por: Oralia López

El Clausura 2026 entra en su cuarta jornada con Chivas como líder y Atlas entre los primeros cinco de la clasificación. ESPECIAL / CANVA

El Clausura 2026 entra en su cuarta jornada con Chivas como líder y Atlas entre los primeros cinco de la clasificación. ESPECIAL / CANVA

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX continúa con la actividad de la Jornada 4 tras el parón por los duelos amistosos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia; esta se disputará del viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero. Tras tres fechas, Chivas aparece como líder del campeonato, seguido por Toluca y Monterrey, mientras que en la parte baja equipos como Santos y Mazatlán buscan reaccionar para no seguir en el fondo. La agenda de partidos permitirá seguir la actividad mediante señal abierta, televisión de paga y plataformas de streaming.

Entre los partidos más destacados de la J4 sobresale el Puebla vs Toluca, con los Diablos Rojos defendiendo los primeros lugares y levantando el telón del fin de semana; el choque entre América y Necaxa en el Estadio Ciudad de los Deportes; así como el duelo entre San Luis y Chivas, donde el Rebaño intentará mantener el liderato; además Atlas recibirá a Mazatlán en el primer duelo del segundo día de actividades.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 4 del Clausura 2026

Los fanáticos de la Liga MX podrán ver los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas digitales disponibles en México, de acuerdo con cada encuentro.

Además, en EL INFORMADOR encontrarás la cobertura completa de la J4, con resultados actualizados, Tabla General, estadísticas y la información más relevante de la Liga MX.

Calendario de partidos Jornada 4 Clausura 2026 - Liga MX

Viernes 30 de enero de 2026

Puebla vs Toluca
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc, 19:00 horas
  • Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7
Pumas vs Santos
  • Sede: Estadio Olímpico Universitario, 21:00 horas
  • Transmisión: ViX Premium
Juárez vs Cruz Azul
  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, 21:06 horas
  • Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Sábado 31 de enero de 2026

Atlas vs Mazatlán
  • Sede: Estadio Jalisco, 17:00 horas
  • Transmisión: ViX Premium
San Luis vs Chivas Guadalajara
  • Sede: Estadio Alfonso Lastras, 17:00 horas
  • Transmisión: ESPN, Disney+ Premium
Monterrey vs Xolos
  • Sede: Estadio BBVA, 19:00 horas
  • Transmisión: TUDN, ViX Premium
León vs Tigres
  • Sede: Estadio León, 19:00 horas
  • Transmisión: FOX One
América vs Necaxa
  • Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, 21:00 horas
  • Transmisión: TUDN, ViX Premium

Domingo 1 de febrero de 2026

Querétaro vs Pachuca
  • Sede: Estadio La Corregidora, 17:00 horas
  • Transmisión: FOX One

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del centro de México

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Futbol hoy 26 de enero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

OF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones