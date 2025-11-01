El delantero mexicano Ricardo Marín volverá a vestir la camiseta de Chivas tras cumplir su préstamo con el Club Puebla.

El atacante de 27 años fue cedido por un año, sin opción a compra, al inicio del Clausura 2025, en busca de los minutos que no encontraba en Chivas debido a la competencia interna en la delantera, donde coincidió con jugadores como Javier "Chicharito" Hernández y Alan Pulido.

Con el préstamo a punto de concluir, Marín regresará al Guadalajara como una de las principales incorporaciones para reforzar el ataque, especialmente ante la posible salida de Hernández y Pulido al término de sus contratos.

Durante su etapa con La Franja, Marín se consolidó como uno de los jugadores más determinantes del conjunto poblano. En 30 partidos disputados, 21 de ellos como titular, el delantero registró nueve goles y tres asistencias en 2 mil 042 minutos de juego, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo, por encima de Emiliano Gómez, quien marcó ocho tantos.

Una vez que concluya su participación con Puebla, Marín reportará con el equipo tapatío, donde el técnico Gabriel Milito y su cuerpo técnico evaluarán su estado físico y su posible integración al plantel.

El delantero no ha trabajado bajo las órdenes del estratega argentino, por lo que deberá ganarse un lugar mostrando la misma determinación que lo llevó a destacar con los camoteros.

Ricardo Marín llega a Guadalajara con la motivación de consolidarse en el club que lo formó y demostrar que puede ser una opción real en el ataque rojiblanco. Su rendimiento reciente lo respalda y su regreso representa una oportunidad tanto para él como para Chivas, que busca renovar su ofensiva con talento nacional y de casa.

