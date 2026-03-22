Isaac del Toro brilla en el triunfo de Tadej Pogacar

La Milano-Sanremo 2026 quedó definida por el final de una prolongada espera para Tadej Pogacar, quien por fin consiguió imponerse en la “Classicissima” tras varios intentos sin éxito. No obstante, también destacó el mexicano Isaac del Toro, cuyo trabajo estratégico resultó clave para que el esloveno alcanzara una de las victorias más importantes de su trayectoria.

Pogacar ejecutó un planteamiento impecable junto a su equipo, el UAE Team Emirates, que supo reaccionar ante las adversidades y capitalizar cada momento decisivo del recorrido. La jornada no inició de la mejor forma para el equipo, tras la caída del suizo Jan Christen, quien tuvo que abandonar debido a una fractura de clavícula. Este contratiempo obligó a modificar rápidamente la estrategia, donde Del Toro asumió un papel central como principal apoyo.

El mexicano respondió con autoridad en el momento clave: el ascenso a la Cipressa. En ese punto, tomó el mando del pelotón, incrementó el ritmo y redujo el grupo de favoritos, dejando el escenario listo para el ataque de su líder. Su intervención fue precisa, desgastando a los rivales y preparando el terreno para el movimiento decisivo. Pogacar lanzó el ataque final donde el terminó imponiéndose en el sprint. Más allá del triunfo individual, el desempeño de Del Toro fue fundamental, aunque cruzó la meta en la posición 110, su contribución fue decisiva en el planteamiento táctico de la carrera, consolidándose como un corredor confiable dentro de una de las escuadras más dominantes del ciclismo actual.