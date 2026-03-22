¿Dónde ver EN VIVO el clásico Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

El tercer derbi madrileño de la temporada da la oportunidad de revanchas individuales a sus protagonistas. De nuevo la tendrá Vinícius para mejorar sus pobres registros ante el Atlético de Madrid por el marcaje firme de Marcos Llorente; el foco apuntará al regreso como titular de Kylian Mbappé, que examinará a Robin Le Normand; mientras que Dean Huijsen pretende asentar su recuperación cortando la buena dinámica goleadora de Julián Álvarez.

Con ganas de dejar en el olvido un esguince de rodilla que le ha tenido fuera del once un mes y le ha condicionado cuando jugó desde inicios de diciembre, volverá a ser titular con hambre de gol Kylian Mbappé. A su indiscutible pegada le deberá añadir compromiso defensivo para que no se rebaje el nivel de solidaridad que su equipo mostró durante sus ausencias. Para la conquista de un título grande, el Real Madrid necesita la mejor de sus versiones y su retorno se produce en el momento clave.

Se medirá a un jugador que está en situación de necesidad. La de demostrar que merece el estatus que tenía en su equipo, el Atlético de Madrid, y el que ha perdido en la selección española. Robin Le Normand fue una de las grandes ausencias de la convocatoria de Luis de la Fuente por decisión técnica. Por lesiones y por falta de regularidad cuando juega, no está firmando el mejor de sus cursos. Su duelo ante Mbappé es una gran oportunidad de volver a una imagen fiable.

Vinícius Junior lleva tres años y dos meses sin hacer un gol al Atlético de Madrid. De hecho, solamente marcó uno en 19 enfrentamientos y en un partido de la Copa del Rey ya roto, con el rival volcado buscando a la desesperada el empate en la prórroga. Gran parte de ‘culpa’ la asume un futbolista que es puro físico, Marcos Llorente, que se ha especializado en la marca estrecha del brasileño.

Toda la presión clasificatoria recae en el Real Madrid. Sin margen de error en LaLiga por los cuatro puntos de desventaja con el Barcelona, si es que aún aspira a recuperar el liderato es fundamental no perder puntos rumbo al cierre de campaña.

Hora y canal del Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Canal: Sky Sports

Hora: 14:00 hrs.

Joan García. El portero blaugrana comenzará de titular, tras salir de cambio en el partido a media semana ante el Newcastle en Champions. EFE

Barcelona buscará aumentar su ventaja

El Barcelona, líder en LaLiga y con muy buenas sensaciones tras la goleada al Newcastle en la Champions (7-2), tiene la posibilidad de aumentar su ventaja en el campeonato doméstico si saca adelante el encuentro ante el Rayo Vallecano.

Los de Hansi Flick están en un gran momento de forma y los resultados le acompañan. Por ejemplo, en casa, desde que regresó al Spotify Camp Nou el pasado 22 de noviembre ante el Athletic Club, sus números son inmejorables.

El equipo azulgrana encadena 13 victorias consecutivas con nueve triunfos en LaLiga, tres en Champions (Eintracht, Copenhague y Newcastle) y uno en Copa. Su promedio goleador llama la atención, con 46 goles a favor en esos trece encuentros (3.5 por partido) y 9 en contra (0.7).

Pero hará bien de no fiarse de un rival como el Rayo, que de todas maneras siempre le ha complicado más las cosas en Vallecas que en Barcelona, como se demostró con el 1-1 registrado en la jornada 3.

Flick deberá tomar diferentes decisiones para configurar su once titular. La primera será si cuenta con Joan Garcia en la meta, después de que el portero de Sallent tuviera que ser sustituido frente al Newcastle en los minutos finales por un problema en el gemelo.

Si se plantea rotaciones, Olmo podría entrar por Fermín, Ferran por Lewandowski e incluso Rashford por Raphinha, aunque el buen rendimiento del equipo tampoco invita a que Flick se decida por ello.

Por su parte, el Rayo viaja a Barcelona con la moral fuerte tras pasar la eliminatoria de octavos frente al Samsunspor de Turquía.

EFE

Hora y canal del Barcelona vs. Rayo Vallecano

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